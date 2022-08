Det franske friidrettsforbundet la inn protest på Fincham-Dukes lengste hopp på 8,06 meter. Det vart dømt gyldig i konkurransen, men ugyldig av juryen i etterkant.

Franske Jules Pommery – som også hoppa 8,06 meter – rykka opp til bronseplass. Britens nest lengste hopp på 7,97 meter gav 5.-plass.

Onsdag morgon la han ut eit kjensleladd innlegg på Twitter:

«Ingenting kan eigentleg seiast om gårsdagen. For ei kort tid var eg sølvvinnar i EM, men som følgje av ein protest vart eg dessverre dytta tilbake til ein 5.-plass. Eg trur det som smertar aller mest, er at eg fekk nyte augneblinken og gjere sigersrunden, for så å bli stole frå den gleda».

FEIRA MED SVENSKE: James Fincham-Dukes feira saman med Thobias Montler medan dei begge framleis hadde fått gyldig resultat 8,06 meter. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Reaksjonane på korleis konkurransen vart avgjort i etterkant har vore kraftige:

– Dei burde dele bronsemedaljen, for dette er tullball, skriv gullmedaljevinnar Miltiadis Tentoglou i eit innlegg på Instagram-kontoen «jumpar's world».

Guttormsen: – Galskap

Noregs stavhåp Sondre Guttormsen har også kasta seg inn i same tråd:

– Det er galskap å annullere eit hopp etter heile konkurransen er over! Han hoppa 8,06 meter i det første hoppet og visste det sannsynlegvis heldt til medalje. Ville vore ein heilt annleis konkurranse om dei melde dødt omgåande.

NORSK EM-HÅP: Sondre Guttormsen deltek i stavsprang. Han hoppar kvalifisering torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

– Eg trudde dei nye kamerareglane ville fjerne problem som dette?

Heile tre hopparar oppnådde 8,06 før Fincham-Dukes forsøk vart stroken. I tillegg til briten oppnådde svenske Thobias Montler og Pommery same lengde. Rekkjefølgja vart dermed bestemd ut frå det nest beste hoppet.

– Det er kjedeleg for han. Som utøvar synest eg det er tøft. Viss det var noko tvil, burde det vore teke med ein gong. Det er kjedeleg at han må gå å feire ein medalje og så bli fråteke han, seier Henrik Flåtnes til NRK.

IMPONERTE: Henrik Flåtnes innsats i EM-finalen gav meirsmak. Foto: Lise Åserud / NTB

Nordmannen enda på 6.-plass i lengdefinalen med eit hopp på 7,83 meter. Flåtnes presiserer at han ønskjer at det skal vere mest mogleg rettferdig for utøvarane.

Ingar Bratseth-Kiplesund deltok også i finalen. Trønderen enda på 12.-plass etter tre ugyldige hopp.

NRK-ekspert: – Det er berre trist

Christina Vukicevic Demidov kommenterte lengdekonkurransen for NRK. Ho meiner at resultatet vart korrekt til slutt, men at måten det skjer på er trist.

– Vi såg det var eit diskutabelt hopp. På bileta kan ein sjå at han er over planken, men det blir ikkje dømt i konkurransen, seier Vukicevic Demidov.

NRK-EKSPERT: Christina Vukicevic Demidov kommenterer tekniske øvingar for NRK. Foto: Anders SKjerdingstad / NRK

Ho meiner det er vanskeleg å ikkje synast synd på briten.

– Han har jo trudd at han har hoppa godkjent, men så ser vi at på akkurat hoppet så har ikkje lasaren vorte utløyst. Det vitnar om ein systemsvikt. Vanlegvis får ein svaret med ein gong, seier NRK-eksperten.

Ho trur også Pommery sit igjen med ein bismak etter å ha teke bronsen, etter at dei kom som følgje av protesten.