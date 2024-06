Håvard Bentdal Ingvaldsen tok friidrettsverden med storm forrige sesong. På sensasjonelt vis tok han seg til VM-finale på 400 meter, og var årets sprintkomet i norsk friidrett.

Denne sesongen har ikke 21-åringen fått det til å stemme på samme måte. I semifinalen i EM tok mesterskapet en svært overraskende slutt.

Ingvaldsen maktet ikke å ta seg videre til finalen etter å ha endt på 4. plass i sin semifinale.

– Jeg er ikke i nærheten av der jeg vil være enda, sier en skuffet Ingvaldsen til NRK etter løpet.

Heller ikke mamma og trener Mari Ann Bentdal klarer å forstå hvorfor sønnen ikke klarte å ta seg videre.

– Det svarer ikke. Det er noe som ikke stemmer, sier hun.

– Klarer du å sette fingeren på hva det er?

– Nei, vanskelig å si. Kanskje mangler det noe treningsgrunnlag, han har vært mye syk i vinter. Så det kan jo se sånn ut.

SØNN OG MOR: Bentdal Ingvaldsen trenes av mamma Mari Ann. Foto: Harald Endre Thingnes / NRK

Stoppet opp på slutten

Nordmannen hadde best personlig rekord av samtlige som stiller til start i mesterskapet med 44,39 på distansen.

Ingvaldsen ble sittende og vente i håp om at han kunne gå videre på tid etter at alle semifinalene var unnagjort. Men til slutt var alt håp ute og EM er over for hans del.

– Han kom aldri inn i det. Han fant ikke det fine skyvet, den steglengden som er så karakteristisk for de fleste 400-meterløperne som er i form, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal og legger til:

– Har ikke funnet tilbake til fjorårsformen enda, rett og slett.

Ingvaldsen kom i mål på 45,37, nesten ett sekund dårligere enn hans personlige rekord satt under VM i fjor. Han var til slutt ni hundredeler unna å gå videre på tid.

– Jeg får fortsette å trene og det kommer et OL senere som er enda viktigere. Jeg får prøve å komme i form til da.

– Hvordan merker du at dette ikke er din dag?

– Jeg løper bra i starten i cirka 250 meter og der jeg pleier å dra ifra og ha mer å gi på, det er der jeg stopper nå. På oppløpet. Jeg vet ikke helt hva det er, sier Ingvaldsen, som var nummer to i sitt heat etter 200 meter.

Han har løpt 400 meter to ganger tidligere denne sesongen, på 45,45 og 45,41.

SKUFFET: Andreas Grimerud og Håvard Bentdal Ingvaldsen satt skuffet og slitne etter nederlaget i EM. Foto: NRK

Ingen videre til finale

Det lykkes heller ikke for Norges andre utøver på 400 meter for herrer, Andreas Grimerud. Han endte sist i sin semifinale.

– Jeg hadde ikke helt det siste i dag. Merka på de siste 200 at det ble litt tungt. Måtte liksom jobbe veldig og da går det ikke så fort som jeg hadde håpet. Det er jo kjedelig, sier Grimerud til NRK.

På kvinnesiden var Lakeri Ertzgaard (22) Norges håp. Hun ble opprinnelig slått ut før semifinalene, men fikk en ny sjanse da en av konkurrentene trakk seg.

Nå venter 4x400 meter stafett for Ertzgaard på tirsdag.

– Det gir en enorm selvtillit at jeg har løpt her to ganger og har trøkk i beina. Det blir ekstra stas å springe med de andre jentene, sier hun.