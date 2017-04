I en pressemelding skriver Norges Håndballforbund at Elverum-trener Michael Apelgren blir utestengt i én måned, men ikke utover tre kamper. Spillerne Petter Øverby, Kristian Bliznac og Tine Poklar blir utestengt i to kamper.

Det er samme lengde som innstillingen fra Påtalenemda for spillerne, men den er redusert for Apelgren fra én måned til én måned - men ikke utover tre kamper.

– Det er overhodet ingen god sak, og jeg synes dommen stadfester alvorligheten i sakens innhold, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

Spiller kamp i kveld

Elverum spiller onsdag kveld andre kamp i kvartfinalen mot Drammen. Med seier vil de gå videre til semifinalen.

– Dommen er rettskraftig når begge parter har bekreftet at de ikke anker. Det har håndballforbundet bekreftet, så er vi i så måte avhengig av hvilken holdning Elverum har til dommen. Den er akkurat nå ikke rettskraftig, sier Langerud

– De har 14 dagers ankefrist.

– De kan vente og ha spillerne og trener tilgjengelig?

– Ja, den er ikke rettskraftig før begge parter bekrefter at de ikke anker eller ankefristen har gått ut.

Sluttspillet spilles best av tre kamper, og hvis Elverum i dag bestemmer seg for å anke, vil spillerne være tilbake i en semifinaleserie, mens Apelgren kan være tilbake i semifinalene, avhengig av hvor langt kvartfinale- og semifinaleserien går.

Styreleder: – Kunne tenkt oss en mildere dom

Styreleder i Elverum, Erik Henriksen, vil ikke spekulere i om de anker eller ikke, eller når de vil fatte en avgjørelse.

– Vi kunne tenkt oss en mildere dom selvsagt. Vi har akkurat fått dommen, og sitter og vurderer hvilken reaksjon vi kan gi. Vi har en mulighet for en appell, og det er noe vi må vurdere og se hvordan vi kan håndtere det på best mulig måte.

I pressemeldingen skriver forbundet at de er tilfreds med Domskomiteen sin beslutning, og at den sender et tydelig signal om at handlingene ikke var akseptable.

Fire Elverum-spillere pådro seg rødt kort i nest siste serierunde mot Lillestrøm, for å unngå å dra med seg fare for suspensjon ved rødt kort inn i sluttspillet.

Tre av de røde kortene ble vurdert til å være forseelser som ble gjort med vilje, og de tre spillerne blir derfor utestengt i to kamper.