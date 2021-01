Elabdellaoui i fyrverkeriulykke

Norges visekaptein i fotball, Omar Elabdellaoui ble kjørt til sykehuset etter at fyrverkeri skal ha gått av mens han holdt det. Det melder den tyrkiske avisen Cumhuriyet.



De skriver videre at 29-åringen umiddelbart ble fraktet til et sykehus og at han kan ha pådratt seg synsskader.



– Omar Elabdellaoui ble ført til sykehus etter en ulykke i sitt hjem. Han har brannskader i ansiktet og en øyenskade som er i ferd med å undersøkes grundigere. Mer informasjon vil bli gitt etter hvert, men spilleren vår er ved bevissthet, og skadene er ikke livstruede, står det i en uttalelse fra klubben, gjengitt av NTB.



– Han er ikke i livsfare, understrekes det.