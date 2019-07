Ekspertene spår Johaug-show i NM, men Kaggestad er ikke imponert

14 kvinner er påmeldt søndagens 10.000 meter i friidretts-NM på Hamar. At Therese Johaug vil bemerke seg, føler ekspertene seg sikre på.

– Jeg forventer at hun kommer til å løpe ganske fort, og jeg tror ikke hun blir med på noe lureløp. Jeg tror hun vil teste hvor fort hun kan løpe, og det er spennende å se, sier NRKs friidretts- og langrennskommentator, Jann Post.

PÅ NORWAY CUP: Petter Northug tror på Therese Johaug på 10.000 meter. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Hun har enorm kapasitet og er en av de beste skiløperne på damesiden som har vært å finne med joggesko på noen gang, så det blir veldig spennende å følge henne på den distansen, sier Petter Northug.

– Vi andre er mosjonister

Kristin Størmer Steira vant 5000-meteren i 2009, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som også stiller i år, har en NM-bronse på samme distanse.

Det er langt ifra utenkelig at Johaug gjør det like bra – spesielt siden Norges beste langdistanseløper, Karoline Bjerkeli Grøvdal, bare løper 3000 meter hinder i norgesmesterskapet.

– Hun hadde nok ikke slått Grøvdal. Johaug har ikke tidenes løpssteg og trener jo ikke for å løpe flatt overhodet, men hun har så stor kapasitet og har løpt mye i sitt liv, så hun kan nok slå de fleste bak, mener Post.

En av dem som stiller til start på 10.000 meter, er Marthe Katrine Myhre. Hun er tidligere langrennsløper, og har vunnet en rekke løp, som Birken og Oslo Maraton, de siste årene.

– Johaug vinner lett. Det er ingen som kan slå henne på søndag, sier hun til NRK.

– Johaug, Live Johannessen Solheimdal og Marte Mæhlum Johansen er jo de eneste i feltet som kun driver med idrett på heltid. Vi andre jobber fulltid ved siden av, det vil si at vi regnes som mosjonister. Sånn er det med løping i Norge, utdyper hun.

KONKURRENT: Marthe Katrine Myhre vant Oslo Maraton i 2016. Hun stiller også på 10.000 meter i friidretts-NM. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Northug mener det ikke er lett

Johaug vant det 10 kilometer lange Fornebuløpet i fjor, med tiden 33,36, men har aldri tidligere løpt like langt på bane. I fjor var vinnertiden i NM 34.04,98.

Også Northug tror på Johaug-medalje i NM.

– Er det så lett for dagens skiløpere, at de bare kan ta på seg løpesko og konkurrere mot de beste løperne i Norge?

– Nei. Du må være på nivå med Didrik Tønseth og Therese Johaug. Da kan du stille opp der og ha en reell sjanse, svarer den tidligere langrennsstjernen.

– Middelmådig pers

Johan Kaggestad, som trente langdistansedronningene Ingrid Kristiansen og Grete Waitz, understreker derimot at konkurransen på distansen ikke er all verden.

IKKE IMPONERT: Tidligere friidrettstrener Johan Kaggestad. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er et dårlig nivå på 10.000 meter i Norge når Karoline ikke er med, så at hun tar medalje skulle bare mangle. Det er fin trening og historien sier at det er lurt for langrennsløpere å konkurrere om sommeren, sier TV 2-kommentatoren.

– Persen hennes på 10 kilometer er ganske middelmådig, for 33 minutter er ikke veldig fort. Det er rundt tre minutter, eller én kilometer dårligere enn norgesrekorden (30.13,74), legger han til.

Likevel utelukker ikke Kaggestad at Johaug kan ta et internasjonalt krav eller to.

– Det er et godt stykke opp til internasjonalt nivå, men det er greit nok å stille opp i NM. Hun kan nok løpe i EM også, for de kravene er ikke all verdens. Det er likevel langt fra løperne i EM til VM. Johaug kan muligens klare VM-kravet (31.50,00) også, for det er satt av en politisk karakter, og er ikke så tøft, påpeker den tidligere friidrettstreneren.