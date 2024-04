Eksperten gikk på kjempesmell på direkten – nå må han tatovere seg

Anken til Høyesterett ikke tatt til behandling

Tidligere skihopper Anders Jacobsens har saksøkt padelselskapet Just Padel Group (JPG) for 3,1 millioner kroner.

Før rettssaken gikk i Agder tingrett i mars nektet JPG at Jacobsen skulle få tilgang til en rekke tidligere e-poster, meldinger og avtaler inngått av de tidligere eierne av JPG, deriblant TV2-profil Jesper Mathisen.

Både Agder tingrett og Agder lagmannsrett ga Jacobsen medhold i at bevisene skal fremlegges i søksmålet, men JPG anket saken til Høyesterett. Dermed måtte rettssaken gjennomføres uten at bevisene ble lagt frem når søksmålet ble behandlet av tingretten. JPG argumenterte med at de ikke hadde noen plikt til å fremlegge bevisene, fordi tingretten og lagmannsrettens kjennelse var anket til Høyesterett.

Nå har Høyesterett avgjort at anken ikke en gang skal behandles. Jacobsen skal dermed anses for å ha vunnet saken vedrørende bevisene, og er totalt tilkjent rundt 300 000 kroner i saksomkostninger for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

– Jacobsen synes det er beklagelig at rettssaken måtte gjennomføres uten at det ble lagt frem bevis som både tingrett og lagmannsrett hadde pålagt JPG å fremlegge. For Jacobsen er det vanskelig å forstå at JPG har valgt å bruke så mye penger og ressurser på å bestride plikten til å fremlegge bevis, sier Jacobsens advokat Jan Magne Isaksen til NRK.