Ekspert om Carlsens elendige VM-finale: – Hvor er Magnus?

– Jeg tror mange søker etter svar nå, inkludert Magnus. Jeg har ikke noe godt svar, sier internasjonal mester i sjakk, Daniel Rensch, på spørsmål om hvorfor Magnus Carlsen tapte VM-finalen i fischersjakk.

Få hadde på forhånd gitt So noen særlig sjanse mot den norske verdenseneren i sjakk. Likevel tapte Carlsen tre partier på rad mot amerikaneren. Det har aldri skjedd før i Carlsens karriere som sjakkspiller på toppnivå.

Vi har utfordret ekspertene til å prøve å komme med et fornuftig svar.

– En av de få svakhetene han har

Stormester Yasser Seirawan mener det dreier seg om to ting:

– Wesley har spilt sin aller beste sjakk. Han har ikke gjort feil. Samtidig har ikke Magnus spilt bra. Han har vært frustrert og ikke følt seg bra, mener han.

Seirawan peker på noe som skjedde i det siste partiet mot So fredag. Han mener det illustrerer noe av det som har vært galt for Magnus Carlsen.

HYLLER SO: Yasser Seirawan er svært imponert over hvor godt So har spilt under VM i fischersjakk. Foto: JØRUND WESSEL CARLSEN / NRK

– Det skjedde noe rart i det partiet. Nesten ingen stormestere liker å spille passiv sjakk. Men i går spilte han ekstraordinært passivt med en løper som aldri kom med i spillet. Han hadde et avgjørende punkt hvor han kunne spilt den aktivt. Jeg ville satset huset mitt på at han skulle gjøre det, du ser alltid at han gjør det, men i går gjorde han det ikke. Det var en følelse av «Hvor er Magnus?» forteller han.

NRKs sjakkekspert, Atle Grønn, peker på at Carlsen ved noen anledninger plutselig har spilt langt under normalt nivå. I sommer hadde han en slik turnering, hvor han underveis uttalte at «Alt går galt. Selvtilliten er helt borte, og jeg bryr meg ikke lenger».

– Det er kanskje en av de få svakhetene han har, at han kan miste litt balansen i sånne psykologiske situasjoner, mener Grønn.

Splittet om hjemmebanefordel

Carlsen har tidligere vært klar på at han ikke ønsker å spille et VM i vanlig sjakk på hjemmebane. Presset er stort på hjemmebane, og nordmannen vil helst spille VM et eller annet sted i verden.

Ekspertene er uenige om fordelen eller ulempen ved å spille på hjemmebane.

– Du kan si at han kanskje ser på dette som en test på hvordan det er å spille VM på hjemmebane, og den testen gikk ikke så bra, sier Atle Grønn. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Jeg ville ikke at det skulle fremstå som noe dårlig for Magnus å spille på hjemmebane. Men jeg tror det er noe i det. På en måte hjelper det å være reise, da er du fullt fokusert på deg selv. Når du spiller på hjemmebane er det mye stress og press på å fremstå på en god måte, mener Rensch.

Seirawan er uenig.

– Det er ikke noen tvil om at hjemmebane er bedre. Du må ikke reise, pakke og alt det der. Magnus er alltid populær, uansett hvor han er. Jeg tror ikke det er en tvil om at det er bedre for han å være her, selv om det også er nedsider. Det vil nok stikke litt ekstra dypt at han taper på hjemmebane, tror stormesteren.