Ekspert kritisk til Ronaldo-situasjonen: – Vil være veldig pinlig for United

Cristiano Ronaldo har vært et hett tema i Manchester denne sommeren. Den portugisiske superstjernen skal ifølge flere rapporter ønske seg bort fra United i håp om å spille i Mesterligaen.

Men overgang har det foreløpig ikke blitt. I stedet har spesielt United-manager Erik ten Hag insistert på at han har et stort ønske om at Ronaldo blir værende i klubben.

– Jeg er godt informert, og han har opsjon (i kontrakten) til å bli her enda et år, sa ten Hag til The Guardian i juli.

HODEBRY: Det er usikkert om Erik ten Hag har Ronaldo i troppen når overgangsvinduet stenger. Foto: ED SYKES / Reuters

Men det er flere som mener at det har gått så langt at 37-åringen burde ha forlatt klubben, til tross for at han scoret 18 mål i Premier League forrige sesong, noe som var tredje best i ligaen.

Blant dem er NRKs fotballskribent, Thore Haugstad. Problemet er at det burde kanskje skjedd for lenge siden, og at det beste er nå at han blir i klubben.

– Det er på tide, men spørsmålet er om det er for sent. Sesongen er i gang og det er vanskelig å få tak i en god spiss. En ny spiss i United må innlemmes i systemet, finne et sted å bo og det er mye som skal fikses på kort tid når de allerede har mye å gjøre, sier Haugstad.

Manchester United og Ronaldo sesongåpner mot Brighton på Old Trafford onsdag.

Tror du Ronaldo forlater Manchester United? Ja, han forlater klubben i sommer Nei, han blir i klubben i minst ett år til Vis resultat

– Han passer ikke inn

Han er kritisk til hvordan de røde djevlene har håndtert Ronaldo-situasjonen. Det har gått over en måned siden de første rapportene om at portugiseren ville bort fra klubben.

– Han (Ronaldo) passer ikke inn i systemet, men det er ikke lett å finne en kjempespiss på kort tid. Da hastekjøper man en spiss man ikke trenger. Det er en klemme og distraksjon for United. En ideell løsning er at de burde fikset det. Kanskje ville han bort tidligere enn da rapportene kom ut, men klubben burde fikset det tidligere. Alt tar for lang tid, mener Haugstad.

REAGERER: Thore Haugstad mener Ronaldo burde vært solgt for flere uker siden.

Siden ryktene først startet, skal agent Jorge Mendes ha tilbudt Ronaldo til en rekke storklubber, men foreløpig uten napp.

Klubber som Chelsea, Bayern München, Atlético Madrid og til og med Barcelona har blitt nevnt i den sammenheng.

– De (Ronaldos stab) er nok forfjamset over at klubbene sier nei til det de mener er tidenes beste. Men han er gammel, krever mye lønn og man må bygge laget rundt ham og gjøre det på kort tid. Alle er misfornøyde med dette, tror Haugstad.

– Ut fra scenarioene man så for seg da det ble kjent at han ville bort, er dette det verste?

– Ja, det er det. Det er ikke mer å si. Les også: Solbakken etter Haaland-slakt: – Har rive Van Dijk i to

Hans tidligere lagkamerat Gary Neville mener at klubben og spilleren må løse situasjonen så fort som mulig.

– Dette er rotete for ham og det er rotete for klubben. Vi vil at han skal bli, men vi kan ikke bare la denne sagaen dra ut. Som United-fans vil vi ikke at dette skal dra ut over tre nye uker, sier Neville på Sky Sports sending.

Rooney mener Ronaldo bør gå

Selv Wayne Rooney, som dannet en superduo med Ronaldo i sin tid, mener at det er på tide å selge superstjerna.

– Jeg mener United bør la Cristiano Ronaldo gå. Det har ikke noe med at han ikke kan spille i et ten Hag-lag, for han kan spille i hvilket som helst lag, skriver Rooney i The Times.

LAGKAMERATER: Cristiano Ronaldo og Wayne Rooney var en meget farlig duo i sine glansdager. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Han fortsetter:

– Min personlige mening er at United er ikke klare for å kjempe om tittelen nå, så målet må være å bygge et lag som kan vinne ligaen de neste tre til fire årene, og da må du ha en plan for det.

Haugstad tror imidlertid at Ronaldo kommer til å bli værende i Manchester.

– Jeg tror ikke de har en kjøper, for ingen vil ha ham. Da hadde de i så fall slått til lenge før. En ny klubb må ikke bare betale lønning, de må kjøpe ham også, påpeker NRKs fotballskribent.

For at noe skal skje, må United gå tilbake på sitt standpunkt om at Ronaldo ikke er til salgs, mener han.

– Om det blir uholdbart for klubben, er et utlån til klubber som trenger en nødløsning et alternativ. Da kan de hente ham gratis mot at de betaler lønnen hans. Men det vil være veldig pinlig for United om det skjer, sier Haugstad.

De har fortsatt noen uker på seg til å løse situasjonen. Overgangsvinduet i England stenger 1. september.