Solbakken etter Haaland-slakt: – Har rive Van Dijk i to

– Er du verdsstjerne, så blir du evaluert kvar dag dei neste ti–tolv åra, seier Solbakken.

Han lèt seg ikkje bekymre av kritikken som har blir sendt i Haalands retning etter debuten for Manchester City mot Liverpool. Han trur i staden at Noregs nye superspiss taklar hysteriet spesielt godt.

– Der trur eg han er på sitt sterkaste. Han har ei ro og eit fokus som er veldig sterkt på det som skjer på bana. Så er det slik at han har stor sjølvtillit og kjensle om korleis han skal gjere det på bana. Han står i det veldig fint, meiner Solbakken.

STØTTAR ELEVEN: Ståle Solbakken har stor tru på sin superspiss trass kritikken. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Søndag blir sesongen sparka skikkeleg i gang for Haalands nye lag, når dei opnar Premier League-sesongen mot West Ham.

Men allereie før seriestarten har spørsmåla om Haaland dukka opp i engelsk presse.

– Erling Braut Haaland såg fortapt ut, innleidde The Guardians skribent Barney Ronay sin artikkel etter debuten mot Liverpool.

– Dette var ikkje berre ein debut å gløyme, men å rive i filler, brenne og grave ned i hagen. Har ein spelar nokon gong under Pep Guardiola fått spele ein heil kamp og berre hatt sju pasningar totalt? heldt Ronay fram i kritikken mot jærbuen, som mellom anna blåste ein openberr sjanse i tverrliggjaren og ut, like før slutt.

SKUFFA: Erling Braut Haaland skuffa enkelte av kritikarane i tapet mot Liverpool. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Skeptisk til nytt mønster

Likevel er det ikkje alle bommane Ronay meiner vil bli Pep Guardiola og Manchester Citys største problem.

Under Guardiola har spelarane lært seg mønster utan ein typisk spiss i formasjonen. No kjem Erling Braut Haaland inn, som ein rein spiss.

Han er spent på kor lett det vil bli for laget å tileigne seg ein ny formasjon.

– For City er ikkje problemet så mykje at Haaland var dårleg (det var han) eller at han såg ut som ein del som ikkje samsvarte (det er han). Alle veit dette, ingen betre enn Pep sjølv, som veit dette i levande, kornete detaljar.

– Ikkje bekymra

Solbakken er usamd. Han meiner Haaland kjem til å gli inn i systemet.

– Han kjem til å skåre mål for eit velfungerande City-lag, med kanskje den beste trenaren i verda. Dei har eit konsept som han har sett seg godt inn i, og sikkert fått det presentert i detalj. Det er eg ikkje så bekymra for.

Landslagssjefen meiner også at Haaland tydeleg har vist på landslagssamling at han kjem til å takle overgangen til ein ny liga utan større problem.

– No har eg sett at han har rive Van Dijk i to på ein landskamp på Ullevaal òg, så det er eg ikkje bekymra for.