– Toppidrett er ikkje nødvendigvis rettferdig, men det skal heller ikkje vere ekstremt urettferdig. Og det er det det opplevast som for enkelte, seier mannen som er trenar for det norske distanselaget i langrenn for herrar.

Noreg har fleire verdsklasseløparar enn talet på plassar på VM-laga. Moglege verdsmeistrar kjem ikkje til start. Det set kjensler i sving i hus og heim, men aller mest blant dei det angår – dei som drøymer om moglegheita.

MÅ BESTEMME SEG: Tida er inne for at Eirik Myhr Nossum saman med resten av landslagsleiinga må gjere sine val. Foto: Heiko Junge / NTB

Eirik Myhr Nossum har makt til å bestemme kven som får denne moglegheita, og ikkje minst kven som ikkje får ho. Saman med sprinttrenar Arild Monsen og langrennssjef Espen Bjervig tek han ut først troppen og så laga til dei enkelte distansane under VM i Planica i februar/mars.

Kanskje får dei første utøvarane ein beskjed kviskra i øyret allereie i kveld.

– Kan endre livet deira

Konkurransane i Les Rousses denne helga er det siste høvet løparane har til å vise at dei fortener sjansen til å kjempe om edelt metall.

Etter den klassiske 20-kilometeren søndag, sa Didrik Tønseth rett ut til NRK at det viktigaste var å slå dei andre norske. Han slo mange. Snart får han vite om det var mange nok eller om han må sjå på at lagkameratane kjempar om VM-medaljar.

KLAR TIL Å ARGUMENTERE: Eirik Myhr Nossum håpar å ha klare svar når vraka utøvarar kjem til han med frustrasjonen sin. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Eg lyg viss eg seier at eg står supergodt i det, for eg synest det er frykteleg ubehageleg. Det er ikkje fordi eg er konfliktsky, men fordi eg synest det er så lett å slå i hel mine eigne argument fordi det er så jamt, seier han.

Tønseth meiner eit rekneark over resultata i vinter bør liggje til grunn. Andre håpar landslagsleiinga ser vel så mykje på tidlegare merittar. Alt etter korleis eigen formpil har peika gjennom vinteren.

Nossum er smerteleg klar over at hans val har ekstreme konsekvensar for enkeltmenneske.

– Dei legg livet sitt i det her, alle ofrar like mykje, alle veit at å få stille på ein VM-distanse, kan endre livet deira. Økonomisk, status, det er mykje som ligg i det. Og så sit eg med makta til å bruke pennen til å stryke det eine namnet, seier Nossum ettertenksamt.

– Dei tre neste vekene får eg meg uvenner. Det veit eg.

Mistrivst med eigen reaksjon

Han snakkar av erfaring etter å ha stått i mange stormar. Midt under OL i Beijing for snart eit år sidan, var det Emil Iversen som gjekk ut i media med eit angrep.

– Det har for meg vore ganske skremmande, vanskeleg å ta omsyn til og det drygaste eg har opplevd. Eg kjenner eg har vorte dolka i ryggen, sa Iversen til NRK etter å ha vorte vraka frå ein distanse han meinte han først hadde fått klarsignal til å gå.

– Eg toler at folk er sinte på meg, at folk er lei seg og skuffa og alt det, seier Nossum.

– Reaksjonen deira fryktar ikkje eg. Det er reaksjonen min eg mistrivst med. Det er den som er slitsam. Og i verste fall så går det eigentleg utover kor flink du klarer å vere neste dag på jobb, for du bruker mykje energi på det, og det skal eg ærleg innrømme. Eg er ikkje noko god til å hoppe vidare til neste tue og liksom vere ferdig, erkjenner landslagstrenaren.

Den tøffaste vrakinga

Av alle vala han har gjort – eller vrakingane, som dei gjerne blir kalla i media – er det éin som peikar seg ut. Det var då han måtte gi Simen Hegstad Krüger beskjed om at han ikkje fekk gå VM-tremila i Seefeld i 2019.

VART VRAKET: Simen Hegstad Krüger fekk ikkje sleppe til på tremila i 2019. Her går han femmila på VMs siste dag, der han vart nummer fem. Lagkompisen Hans Christer Holund tok gullet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Den var røff. Han var openbert kvalifisert og ikkje minst han var olympisk meister for eit par kvarter sidan, seier Nossum.

For Krüger vann altså same distanse i OL sesongen før.

– Då måtte eg ha nokre ekstra dagar på meg for å finne orda til det. Så utan at eg gret, var eg ganske fråverande på heimebane, seier Nossum.

Krüger er ein løpar som fleire gonger har vore på vippen. Han gløymer heller ikkje beskjeden frå Nossum i 2019.

– Det er ein tøff beskjed å få. Ein veit jo at det er tett om plassane og at det er frykteleg små marginar. Men ein håpar jo i det lengste at ein er akkurat innanfor, seier Krüger.

I det tilfellet meinte han også at han burde vore innanfor.

– Eg vart ikkje sint. Men eg sa klart frå at eg burde gått. Det syntest eg, stadfestar han.

Magekjensla

Simen Hegstad Krüger forstår dilemmaet til trenarane. Sjølv er han endå ein gong på vippen. Han var sterk i Davos før jul og i Tour de Ski, men så fekk han korona. I Les Rousses i helga fungerte ikkje kroppen i det heile.

Også andre utøvarar NRK snakkar med i Les Rousses har forståing for uttaksknipa til trenarane, i ein sesong der norske herreløparar har dominert meir enn nokon gong. Sjølv verdscupsiger gir ingen garanti for VM-start.

– Eg er glad det ikkje er eg som skal ta ut laget, seier den eine etter den andre.

Tysdag blir den norske VM-troppen offentleggjord. Der er det plass for 12 herreløparar. Jobben med å velje dei fire rette til kvar øving held fram inn mot VM. Resultata ligg der, og landslagsleiinga ønskjer å gjere så objektive uttak som mogleg.

Av og til har utøvarar så like resultat at det ikkje er mogleg.

– Så sit eg her og berre kan krysse dei av lista fordi eg den dagen hadde ei magekjensle på same måte som at eg i dag hadde ei magekjensle på at eg et frukostblanding og ikkje brødskiver, seier Eirik Myhr Nossum.