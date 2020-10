– Denne medaljen betyr veldig mye. Jeg synes det er fantastisk at de har arrangert dette løpet, og jeg satt med en klump i magen da jeg kjørte opp til Jessheim i dag, det må jeg si, sier en alvorstynget Therese Johaug til NRK.

Det er en stor løpedag på Jessheim lørdag. Flere av landets beste løpere skal i aksjon på 5 km, 10 km (Norgesløpet) og NM i halvmaraton, med Ull/Kisa som arrangør.

Johaug valgt å stille i mosjonsklassen på 5-kilometeren som bærer navnet «Ida Eides minneløp». (De som tar mål av seg til å løpe under 20 minutter, starter kl. 14.00.) Det samme gjorde Marie Eide.

Det var nettopp under et mosjonsløp i dette området at Ida Eide fikk en hjertestans hun senere døde av for to år siden. Ida Eide var Marie Eides storesøster og Therese Johaugs bestevenninne.

SPESIELL MEDALJE: Therese Johaug har mange medaljer. Men få av dem betyr mer enn den som bærer bestevenninnas navn. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Ida er med meg

– Det var en veldig fin opplevelse, men samtidig så har denne plassen de minnene den har, som har satt spor for resten av livet for oss alle sammen. Men jeg tror det er fint å komme hit, og jeg er imponert over å se Mari løpe her i dag. Og det at hun løper fort, imponerte meg aller mest, for det kjente jeg at jeg slet med, sier Johaug.

– Ida er med meg i dag, jeg tenker mye på henne når jeg løper. Det er fint å hedre henne. Og at arrangørene ville lage en femkilometer og et minneløp for Ida, det setter vi veldig stor pris, sier Mari Eide til NRK.

Utover dagen skal hun stå i teltet der Ida Eides minnefond holder til i målområdet. Minnefondet er etablert for å hjelpe flere til å kunne utøve livreddende førstehjelp ved hjertestans.

– Vi deler ut hjertestartere og førstehjelpskurs til idrettslag rundt om i Norge. I år delte vi ut 40 hjertestartere. Og vi har også utviklet en ny sekk, Ida-sekken, som er en sekk det er mulig å ha med seg rundt på økter og konkurranser. Vi er veldig takknemlig for all støtten vi har fått fra næringslivet, sier Mari Eide.

– Større enn vi hadde trodd

– Dette har vokst mye, mye større enn det vi hadde trodd. Det er virkelig i Ida sin ånd, å stå på, fastslår hun.

Johaug er blant dem som har fått være med på kurs

– Det er virkelig nyttig. Hvis jeg kommer i en slik situasjon, vet jeg hva jeg skal gjøre. Jeg tror ingen kan klare å se for seg å være i en sånn situasjon, men hvis man skal komme opp i det, klarer man å skjerpe sansene man har og gjøre det man har lært, sier hun.