Eges tegnspråk hjelper Bergerud i EM-form

– Jeg er veldig selvkritisk.

Torbjørn Bergerud ler litt av seg selv når han innrømmer det. Men det er ingen tvil om at det stemmer.

FORTVILA: Torbjørn Bergerud etter tapet mot Frankrike. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi må finne ut hva jeg egentlig driver med. Noe oppe i hodet på meg surrer litt, fortalte han etter seieren mot Hviterussland.

– Hva skal til for at du blir fornøyd?

– Da må jeg holde nullen tror jeg, og det er jo ikke mulig. Nei da, jeg kan være fornøyd etter en kamp, men jeg skal ha stått veldig bra for å være fornøyd med egen innsats, forklarer 23-åringen.

I EM for to år siden stod han bedre og bedre utover i mesterskapet. De samme tendensene har han vist nå, og etter fire kamper er redningsprosenten oppe i 32.

Keepertrener Steinar Ege mener Bergerud fort kan legge vel mye press på seg selv.

– Vi snakker litt om at den indre stemmen kan bli litt for hard en gang iblant. Han setter litt unødig press på en ung fyr, for han er ganske kritisk, sier den tidligere målvaktskjempen.

Tegnspråk fra tribuneplass

Under kampene i Kroatia sitter han på tribunen. Selv om han er et stykke unna målet, har han funnet sin måte å kommunisere med keeperne og trenerteamet på.

Ulike tegn og håndbevegelser blir til stadighet vist.

– Vi har holdt på sånn en stund og det fungerer veldig fint. Vi skal fortsette så det blir enda bedre, sier Bergerud, og viser tegnene for at han er for passiv, ikke frempå nok eller må fremover med brystkassa.

Og hvis ikke Ege liker det han ser, er det også veldig synlig.

– Noen ganger gjør han helt sinnssyke ting. Jeg hører ikke hva han sier, men jeg tror ikke det er pene ord som kommer ut. Ellers holder han seg rolig, sier helten fra VM-semifinalen i fjor mot nettopp Kroatia.

FRA TRIBUNEN: Keepertrener Steinar Ege (i midten nede med Norge på ryggen) kommuniserer med Torbjørn Bergerud fra tribuneplass. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Haha. Jeg ser hva han vil i hvert fall, og skjønner hva han mener bare ved å se på ham. Han er tydelig og flink til å detaljstyre, forteller målvakt Espen Christensen.

– Jeg kan være lett å lese ja. Hvis det trengs, bekrefter Steinar Ege og ler.

Er du helt idiot?

Det hender blant annet det kommer en finger til tinningen.

– Det kan bety mange ting. At vi må tenke over det vi gjør på forhånd, men det kan også bety «Hvor dum er du? Er du helt idiot?».

Bergerud flirer. Det er et tegn han kan leve godt med.

– Jeg vet selv hvor dum jeg kan være, så om Steinar viser tegn som antyder det, er det sånn.