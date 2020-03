Eckhoff tok kraftig innpå Wierer i sammenlagtcupen: – Blir en enorm kamp

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det blir en enorm kamp mellom Wierer og Eckhoff i morgen om seieren, sier NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

Etter at Eckhoff endte på pallen i Kontiolahti, mens Wierer endte på 19.-plass, har avstanden mellom dem i verdenscupsammendraget krympet fra 34 til 8 poeng før sesongens siste individuelle renn.

Wierer har 763 poeng etter at to renn strykes, mens Eckhoff da har 755.

BLE NUMMER 19: Det ble kant ut for Dorothea Wierer på fredagens sprint. Foto: Jussi Nukari / AP

Eckhoff har derimot fordelen av å starte som nummer tre på lørdagens jaktstart, 47 sekunder foran Wierer, som går ut som nummer 19.

Wierer er dermed avhengig av å ta kraftig innpå Eckhoff underveis dersom hun skal forsvare sammenlagtledelsen.

Bommet to ganger

På fredagens sprint bommet Eckhoff én gang både på liggende og stående skyting. Dermed klarte hun ikke å slå den tyske duoen Denise Herrmann og Franziska Preuss.

Men som så mange ganger tidligere denne sesongen, sikret farten i sporet Eckhoff en topplassering.

På den siste runden avanserte 29-åringen, som i ren langrennsfart kun ble slått av Herrmann med 5,8 sekunder, fra 8.-plass til 3.-plass.

– Hun er med i kampen, sa Bjørn da Eckhoff krysset målstreken.

Wierer var like god som Eckhoff på liggende skyting, hvor hun skjøt kant ut på det siste skuddet, men bommet to ganger på stående.

– Hvis Wierer fortsetter å rote, så kan Tiril vinne hele greien, sier NRKs kommentator Torgeir Bjørn.

Rote gjorde også Hanna Öberg. Før fredagens renn var hun kun to poeng bak Eckhoff, men etter å ha blitt nummer 28 på sprinten kan hun se langt etter å vinne verdenscupen.

Slik vinner Eckhoff

Dermed er det duket for en intens duell mellom Eckhoff og Wierer på lørdagens jaktstart, som er sesongens siste individuelle renn.

Dersom Eckhoff skulle vinne, må Wierer bli nummer to for å forsvare sammenlagtledelsen.

Dersom Eckhoff blir nummer to, må Wierer bli minst nummer tre.

Skulle Eckhoff ende på 3.-plass, er Wierer nødt til ta 4.-plassen for å kunne heve den gjeveste kulen.

