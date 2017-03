Eckhoff imponerte stort da hun ble nummer to på sprinten i Sør-Korea, med feilfri skyting.

Og hun brukte bare minutter på å ta igjen Laura Dahlmeier på på jaktstarten, men de gikk ikke sammen lenge. For allerede på liggende skyting røyk pallsjansen for Eckhoff – med tre bom på de to første turene innom standplass.

– Jeg hadde jo et godt utgangspunkt, men er litt ivrig og bommer. Jeg må jobbe hardt for å bli en like god skytter som Dahlmeier, sier hun til NRK.

Selv om det gikk raskt i sporet, ble fem bom totalt for mye. I spurten var hun riktig nok sterk og tok fjerdeplassen i kamp med amerikanske Susan Dunklee.

– Det er min nest beste plassering i år, så jeg tar med meg det. Og spurten satt takket være gode smørere, skryter Eckhoff.

Gikk seg opp 15 plasser

Marte Olsbu hadde enda større grunn til å smile. Hun åpnet med 15 av 15 treff, og med én bom på siste, gikk hun seg opp fra 24. til 9.-plass. Det sikret at Norge faktisk hadde to kvinner inne på topp 10, et ellers sjeldent syn denne sesongen.

– Jeg var litt bitter da jeg bommet på siste serie, men jeg er fornøyd med 19 treff, og spurten var bbra. Jeg har ikke helt løst sprintkoden i år, men så kommer det seg på jaktstartene. Da er det jo kjedelig ikke å ha et bedre utgangspunkt, forteller Olsbu.

VIDEO: Siste skyting på jaktstarten. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Siste skyting på jaktstarten.

Hyller Dahlmeier: – Komplett

Sprintvinner og VM-dronning, Laura Dahlmeier, var det derimot ingen som var i nærheten av å kunne gjøre noe med. Hun var feilfri på standplass og kontrollerte inn en ny seier – hennes 9. verdenscupseier denne sesongen. Hun var så overlegen at hun hadde tid til å juble etter siste stående.

– Det er et helt utrolig nivå på henne. Vi har aldri sett en mer komplett skiskytter på damesiden, sier Lunde.

– Jeg hadde masse tid på siste runde. Det var en spesiell dag og skytingen reddet meg. Jeg liker meg godt på standplass her. Det er så rolig for det er ingen publikummere, sier Dahlmeier om OL-stadion.

Finske Kaisa Mäkäräinen tok andreplassen, hele 1 minutt og 12 sekunder bak Dahlmeier, mens franske Anaïs Bescon ble nummer tre.