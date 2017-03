Eckhoff om skiskyttergutta: – De er feige og litt pinglete

– De er feige da, vi skiskytterjentene har gått nesten alt nå, i hvert fall Marte og jeg. Det har ingen av gutta gjort, så de er litt pinglete, sier Tiril Eckhoff til NRK.

Hun sier det med et smil om munnen, men det er liten tvil om at hun ikke er spesielt imponert over Norges fire beste skyskytterherrer.

De er ikke med i kampen om kongepokalen i Mo i Rana på søndag. Ole Einar Bjørndalen var ett døgn i byen, men stod over hele NM. Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø dro fra NM eller å ha gått stafett og sprint. Tarjei Bø har vært syk, og står derfor over.

Fra elitelaget for herrer er det kun Erlend Bjøntegaard, Henrik L'Abée-Lund og Lars Helge Birkeland som skal kjempe om kongepokalen.

Elitelaget for kvinner stiller fulltallige på søndagens stafett. Marte Olsbu og Tiril Eckhoff er på fjerde uke på rad med konkurranse. Det tærer på kreftene. Olsbu velger samme ord som Eckhoff når hun blir spurt om guttas valg.

– Det er litt pinglete. Jeg synes det er dårlig at de ikke går alt.

GÅR I NM: Skiskytterjentene synes gutta er feige. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Neste sesong er vi bedre

Eckhoff legger til at det er en forpliktelse å gå.

– Det er viktig for rekrutteringen og det er viktig for dem som går Norgescup hele året at de har noen å gå mot i NM.

– Er beskjeden at gutta må ta seg sammen?

– JA! svarer Tiril Eckhoff og ler.

– Jeg tror det er litt sånn at de ikke gidder. Og forresten: Neste sesong er vi bedre enn gutta, ler hun.

– Fornøyde med sesongen

– De er vel fornøyde med sesongen, da, sier Synnøve Solemdal.

Hun forteller at NM er et annerledes høydepunkt for hennes del.

– Jeg synes det er kjempeartig. Det er stas å møte hele miljøet. Vi har konkurrert mot mange av dem som er her siden vi var små, så jeg synes det er kjempestas med NM.