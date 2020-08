Eckhoff forteller om nattlig drama – besvimte på badet

Onsdag fortalte NRK at Tiril Eckhoff måtte stå over rulleskirennet Lysebotn Opp på grunn av en urinveisinfeksjon. Nå har skiskytteren med seks VM- og et OL-gull bestemt seg for også å droppe fredagens konkurranse i Blinkfestivalen.

I podkasten «Kant Ut», som hun lager sammen med lagvenninne Ingrid Landmark Tandrevold, forteller hun at urinveisinfeksjonen skapte en uvanlig dramatisk situasjon etter ankomst til Sandnes.

Det bekrefter hun også overfor NRK.

– Jeg blir veldig dårlig når det skjer, i hvert fall når det sniker seg opp i nyrene. Da spyr jeg litt, forteller hun.

Vekket av fysioterapeuten

Utøverne bor på enerom på hotellet i Sandnes. Derfor ringte Eckhoff landslagets fysioterapeut Ragnar Hagen da hun følte seg dårlig i ettida på natta tidlig i uka.

– Jeg ble akutt kvalm, kastet opp – og så husker jeg ikke mer før jeg våkner av at Ragnar redder meg, forteller Eckhoff, som lå på badegulvet da fysioterapeuten fant henne.

Hun ler når hun forteller om det i etterkant, selv om det var en skremmende opplevelse.

– Det var dramatisk der og da, men det var veldig vondt. Det er vanskelig å se for seg, men det er en ordentlig infeksjon som gjør veldig vondt, og da sier kroppen stopp og må ta en pause for å fikse litt. Og så kom hun seg jo veldig bra igjen og fikk sovet etterpå, sier landslagstrener Sverre Waaler Kaas.

STJERNE: Tiril Eckhoff hadde en god sesong sist vinter. Her kysser hun vinnerkula fra jaktstartverdenscupen. Foto: JUSSI NUKARI / NTB Scanpix

Vil ikke ta risiko

Eckhoff har også tidligere slitt med urinveisinfeksjoner. Selv om selve infeksjonen har vært verre før, er det første gang hun besvimer.

– Den er ikke like alvorlig som sist gang, for to år siden. Men det er alvorlig nok til at vi ikke tør å ta masse risiko og gå masse konkurranser, så vi nøyer oss i utgangspunktet med én konkurranse på lørdag, sier landslagstreneren.

Eckhoff bekrefter selv at hun står over de to konkurransene for ikke å dra med seg sykdommen inn i treningshøsten.

– Det er den vonde sirkelen, at du får det igjen og igjen og igjen, og aldri blir helt frisk. Det er ingen vits i å kjøre meg i senk nå i august. Det er tross alt tre måneder igjen til sesongstart, og jeg har lyst til å legge ned god trening framover også. Jeg er ikke interessert i å bli syk igjen, sier hun.