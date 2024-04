I dagene før kampen forsvant spiller etter spiller ut av Norges tropp:

Først måtte stjernespiss Ada Hegerberg og kaptein Maren Mjelde forfall med skader.

To dager før kamp måtte Caroline Graham Hansen, hyllet som verdens kanskje aller beste spiller, kaste inn håndkleet.

Og Frida Maanum, som kollapset på banen for Arsenal, rakk aldri å bli helt klar.

Men selv uten stjernene, leverte Norge en maktdemonstasjon foran hjemmepublikummet.

– Vi ser bredden i troppen i dag og jeg er veldig fornøyd. Jeg er veldig glad på spillernes vegne for at vi viser den bredden med mange ute. Det er ikke bare elleve spillere som tar et lag til mesterskap, sier landslagssjef Gemma Grainger til TV 2.

Norges ferske landslagstrener må likevel ha tenkt det verste da Sophie Román Haug tok telling tidlig i kampen mot Finland. Men litt neseblod stopper ikke hardhausen, og sammen med resten av det reduserte mannskapet tok hun grep mot naboene i øst.

Etter en rekke brukbare muligheter, satt den endelig for Norge. Et innlegg fant Roman Haug, som nikket ballen via en finsk spiller og i Celin Bizet Ildhusøys retning. Kaldt og sikkert prikket hun ballen i det lengste hjørnet.

1-0: Bizet Ildhusøy sendte Norge i ledelsen mot Finland. Foto: NTB

Doblet med hodestøt

Roman Haug var en konstant trussel i boksen, med sin dominante fysikk. Ti minutter før pause trodde de fleste på Ullevaal at 2–0 skulle sitte, men tross at hun fikk god tid til å sikte med pannebrasken, gikk headingen rett på keeper.

Den feilen gjorde hun ikke da sjansen bød seg igjen.

Norge rullet fint opp langs venstrekanten, hvor Chelsea-stjernen Guro Reiten fikk tid til å sikte. Innlegget var av ypperste klasse, og denne gangen nikket Roman Haug ballen utagbart i mål.

– Det er bare å løpe bort til Reiten, sette seg ned og tilbe henne. Det er hennes scoring. Det er et fantastisk forarbeid, roste NRKs fotballekspert Carl Erik Torp.

HODESTØT: Luftsterke Roman Haug nikket inn 2–0. Foto: NTB

Glisende og fornøyde trasket de norske spillerne i garderoben til pause.

Karrierens første landslagsmål

Grainger åpnet Norge-karrieren med 8–0 over to kamper mot Kroatia i Nations League. Mot Finland fikk hun bekfreftet at de norske kvinnene også kan levere mot hakket skarpere motstand.

HYLLET: Reiten imponerte NRKs ekspert. Foto: Terje Pedersen / NTB

Norge er nummer 16 på verdensrankingen, Finland nummer 27. Absolutt et lag Norge må slå om håpet om EM i Sveits neste sommer skal leve.

Finnene er gruppas antatt svakeste lag, mens både Nederland (8) og Italia (14) er høyere rangert enn Norge.

Bortelaget, som ikke hadde tapt på ni strake kamper, yppet seg tidvis på Ullevaal, men slet med å skape de aller største sjansene. I andre enden var Norge effektive, og på tampen punkterte Thea Bjelde kampen.

En pasning 45 grader ut fant Vålerenga-spilleren, som skjøt via en finne og i mål. Hennes første mål med flagget på brystet.

– Den gjør veldig, veldig, veldig godt for de norske spillerne, som nok vet at de ikke har spilt den beste omgangen sa NRKs ekspert.

Like etter la Elisabeth Terland på til 4–0 etter et innlegg fra Lisa Naalsund på høyrekanten Kalassiffer på Ullevaal.

Et skår i gleden for Norge var Ildhusøys skade. Tottenham-spilleren måtte av banen etter 50 minutter etter å ha holdt seg til leggen i forkant. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent.