Drillo-påstand i ny bok: Mener Eggen fikk landslagsjobb som vennetjeneste

«Selv om Egil hadde den største respekt for Eggen både som fagmann og venn, følte han dette som en ren venneansettelse. Han ble sår og fornærmet over forbigåelsen.»

Utdraget er hentet fra boken «Mine kamper», biografien om Egil Olsen som slippes fredag. Den er skrevet av Alfred Fidjestøl.

Der kommer det frem at Olsen mener ansettelsen av Nils Arne Eggen og nå avdøde Kjell Schou-Andreassen som sjef for OL-landslaget i 1987 var en vennetjeneste.

Avkrefter ikke venneansettelse

Eldar Hansen var daværende president i Norges Fotballforbund (NFF). Det var dermed han som ansatte Nils Arne Eggen, og på spørsmål fra NRK om det var en vennetjeneste avkrefter han ikke det.

– Jeg kjente jo ham godt. Så jeg kan ikke fri meg fra det. Det kan hende det hadde noe å si, men det aller viktigste var at Drillo ikke hadde noen utvikling i den fotballen han stod for den gangen, sier Hansen.

Tidligere NFF-president Eldar Hansen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Hansen og Eggens vennskap kan dateres ganske langt tilbake i tid.

«Eldar Hansen var fortsatt NFF-president, Hansen og Eggen var gamle og nære venner, bokstavelig talt; i 1963 hadde de delt en åtte kvadratmeter stor hybel på Voldsløkka.», kan vi lese i boka.

Slik forklarer Olsen situasjonen til NRK:

– Det som er riktig er at de kjente hverandre veldig godt. Men Nils Arne har kvaliteter som trener som ingen kan matche. Så at han ble landslagstrener den gangen er for så vidt ikke så rart. Jeg følte kanskje at jeg burde rykke opp som U21-trener. Jeg følte meg nok forbigått der. Jeg var litt skuffa.

Han rykket ikke opp i rang da, men «Drillo» skulle vise seg å bli en stor skikkelse i landslagssammenheng senere i trenerkarrieren. Foto: Knut Fjeldstad / NTB scanpix

Hevder han anbefalte Olsen

Nils Arne Eggen husker det imidlertid ikke som en vennetjeneste.

– Nei, det tror jeg ikke. Det er en sak du må spør forbundsstyret om. Det var ikke Eldar (Hansen) som ville det først og fremst. Det var et samla forbundsstyret. Det var ikke Eldar som forhandla med oss. Det tror jeg er tatt litt ut av lufta. Alt det er vi ferdige med. Vi har hatt et utmerket samarbeid i alle de år både før og etterpå, sier Nilsen til NRK før han gratulerer Olsen med bok.

Nils Arne Eggen er ikke enig med Eldar Hansen som forteller at vennskapet dem imellom trolig spilte en liten rolle i ansettelsen av ham som trener for OL-landslaget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Eggen forteller også at han før ansettelsen selv anbefalte Olsen som ny trener.

– Jeg skjønner at Egil var veldig skuffa. Jeg hadde jo tatt over Moss og hadde ikke spesielt lyst til å ta over OL-landslaget. Jeg ble spurt direkte fra styret. Jeg sier det at den rette mannen der hadde vært Egil. Det sa jeg da og det sier jeg i dag, sier han, og forteller at det i dag ikke er noen uvennskapelige følelser mellom ham og Olsen.

– Ikke sjans

Minnet Eggen har om å ha anbefalt Olsen deles ikke av Hansen.

– Nei. Ikke sjans. Det er nok uansett litt falsk beskjedenhet fra Eggen, sier han, og legger til:

– Jeg var nok den gangen, som i dag, klar på at god utvikling dreide seg om offensiv tenking. Det synes jeg ikke Drillo stod for den gangen. Resultatene han hadde var ofte 0-0 eller 1-1. Ganske kjedelige kamper for OL-laget. Det var ikke noe tvil om hvem vi skulle velge den gangen.

Ikke alle er like enige om situasjonen for litt over 30, år siden, og Olsen forteller at det i det lange løp ikke hadde så mye å si.

– Jeg tror kanskje jeg var lite grann skuffa der og da. Det var ingen stor greie. Det har betydd veldig lite for meg opp gjennom livet.