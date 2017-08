Drillo og Siem krangler om samtale: – Helt utenkelig

NFF-ledelsen har tidligere hevdet at Drillos manglende motivasjon var blant årsakene til at landslagstreneren ble erstattet høsten 2013.

Samtidig står Siem fast ved at Drillo tidligere hadde varslet at han ønsket å gi seg hvis det ikke ble full pott i kampene mot Kypros og Sveits.

– Husker feil

I boken hevder Siem at Drillo kom til ham og sa: «Hvis vi ikke tar seks poeng mot Kypros og Sveits, så må dere finne yngre krefter».

– Det stemmer ikke. Der husker Siem feil, rett og slett. Det ville vært helt utenkelig å si noe sånt. Jeg hadde aldri tenkt på å trekke meg før vi eventuelt hadde vært ute, sier Drillo til NRK og utdyper:

– Saken var at vi hadde en fair sjanse til å nå playoff, og vi fikk den hjelpen vi trengte. Hvis vi hadde slått Slovenia og Island, hadde vi vært i playoff, og vi kunne vært i VM. Så enkelt er det.

Siem opplyser til NRK at han ikke vil å si noe mer enn det som blir sagt i boken. Her forteller Siem at han varslet Semb og president Yngve Hallén om samtalen.

– Jeg må bare må bare ta til etterretning at selv fire år etterpå vil ikke Egil Olsen innrømme hva som faktisk ble sagt i møte mellom oss, sier Siem.

Hverken Semb eller Hallén ønsker å kommentere innholdet i boken på nåværende tidspunkt.

– Sleipt

Drillo har ikke fått lest boken når NRK møter ham, men 75-åringen klarer heller ikke å forstå Siems forklaring med den «ufattelige tabben».

– Det var et stygt spill, men hvis Siem mener de har gjort noe dumt, er det for så vidt greit, det, sier Drillo.

– Hva tenker du om at han sier det nå så lenge etterpå?

– Det er litt overraskende det også. Han snakker om at han burde tatt kontakt med Nils Johan, og saken er jo at Nils Johan var til stede hele veien før han dro til USA. Alle vet jo at det ikke er noe problem å få tak i folk selv om de er i USA. Hele greia er litt rar. Det med motivasjon er et rent vikarierende argument, sier Drillo.

Han utdyper:

– Hvis de hadde ment at motivasjonen min var for dårlig, har jeg altså kontor på Ullevaal. Der har Siem og styremedlemmer kontor – hvem som helst kunne banket på døra mi og hørt om min motivasjon. Det var det naturligvis ingen som gjorde. Det var heller ingen som tok kontakt med Semb, fordi da visste de at den planen ikke hadde gått gjennom. Det var så enkelt. Et nøye, gjennomtenkt og ganske sleipt spill, sier Drillo, som fortalte hele sin historie over ti sider i Josimar i 2015.

