Dramaet de alltid vil huske - nå kommer følelsene tilbake

Oppgjøret de to snakker om foran kveldens cupduell på Isachsen stadion er selvsagt kvalifiseringskampen om den siste plassen i Eliteserien høsten 2014.

Mjøndalen hadde fått med seg 1-1 fra første møte i Bergen, og sjokkerte hele Fotball-Norge med å vinne 3-0 i returen. Et snaut år etter at Rikard Norling uttalte at gull var målet, ledet svensken Brann ned etter 27 år på øverste nivå.

I bytte fikk Eliteserien lille Mjøndalen som så sent som i 2006 spilte i 3. divisjon.

– Brann kommer nok hit med litt blandede følelser, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til NRK.

En av tre som er igjen

Av de som startet for Brann i marerittkampen i 2014, er kun Azar Karadas, Fredrik Haugen og Kasper Skaanes igjen i Bergen. Sistnevnte bekrefter langt på vei Hansens teori.

– Det er jo en kamp vi husker veldig godt. Det er det ingen tvil om. Den verste dagen i min karriere. Sånt glemmer man ikke, sier Skaanes.

Norling om nedrykket Du trenger javascript for å se video.

– Så det hender fortsatt at du tenker på nedrykket og det som skjedde i Mjøndalen?

– Ja, jeg tenker på det der innimellom. Det er nok fordi konsekvensene ble så store, og måten det skjedde på. Vi hauset jo oss selv veldig opp før sesongen. Nei, det var meget skuffende.

Kvalifiseringskampen fra 2014 ble på nytt tema i Brann-garderoben etter trekningen av cupens 4. runde. Skaanes innrømmer at han kjenner lite til dagens Mjøndalen-lag, men sier en seier ville betydde mye for mange i Brann-miljøet.

– Vi har veldig lyst til å slå de nå. Det skal jeg ikke legge skjul på.

Historisk Mjøndalen-triumf

Mjøndalen-sjef Vegard Hansen var med på å slå Brann i cupen også i 2013, men husker langt bedre den magiske kvelden på Isachsen stadion 26. november 2014.

– Jeg kommer aldri til å glemme den kampen. Det var en fantastisk kveld for oss. Jeg husker fortsatt mye fra hele den dagen, kampen og alt etterpå, sier Hansen.

– Kan du bruke det som skjedde da i inngangen til denne cupkampen?

– Vi har ikke så mye fokus på det. Jeg tror ikke de er veldig redd oss. Det er en ny gjeng med ny trener. Men det gjorde nok vondt for dem det som skjedde da. Og vi vet vi kan slå Brann på en god dag på hjemmebane.