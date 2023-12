Carlsen står med 2,5 poeng etter tre runder.

– Det er selvfølgelig min oppgave, men vi får ikke noe info i det hele tatt om når runden starter, egentlig, sier Magnus Carlsen til NRK.

Mange fikk nok et «flashback» til fjorårets lynsjakk-VM da Carlsen kom to minutter forsinket til parti nummer tre tirsdag.

– Vår mann er ikke på plass. Dette er uvanlig, utbrøt Torstein Bae da stolen til Carlsen var tom.

Tigran Petrosian, som var Carlsens tredje motstander i VM, så noe forvirret ut der han satt og ventet på Carlsen.

Klokken viste at det hadde gått over to minutter da nordmannen plutselig hastet inn i lokalet.

– Han har tapt to minutter, men det er ikke noe krise. Han spiller med hvite brikker også. Det som er litt krise er om han mister fatningen og blir irritert, sa Bae.

Carlsen: – Min oppgave

Carlsen, som på utrolig vis holdt hodet kaldt og vant partiet, så noe frustrert ut da han ble intervjuet av NRK etter partiet.

– Jeg visste ikke at klokka var i gang da jeg kom inn i lokalet. Men det var greit nok, sier han.

Det var trøbbel med å få fram listene, og oppsettet over tredje runde ble ikke klart før like før spillstart.

TO SEIRE: Magnus Carlsen. Foto: NRK

Også hjemmefavoritten Nodirbek Abdusattorov var sent ute til sitt parti.

– Jeg visste ikke når runden startet, sier Abdusattorov til NRK.

– Er det feil fra arrangør?

– Nei, nei, nei. Nei, svarer han.

Milan Dinic, pressekontakt i FIDE, erkjenner at de har hatt trøbbel med å få informasjonen ut til spillerne i Samarkand.

– Vi har slitt litt med systemet for å få det ut på skjermene. Det skal bli bedre nå, og det vil også komme en utskrevet liste som spillerne kan se på, sier han til NRK.

Åpnet med overraskende remis

Sjakkesset fra Lommedalen fikk på papiret en relativt myk åpning da han trakk Nikita Petrov fra Montenegro i første runde.

Men det ble på ingen måte plankekjøring for verdens beste sjakkspiller. Selv om motstanderen jobbet voldsomt mot klokka store deler av partiet, slet Carlsen lenge med å finne de forløsende trekkene.

I NRKs sjakkstudio ble Bae mer og mer overrasket over de to på brettet.

– Jeg tror det kan bli over hundre trekk, utbrøt Bae da Carlsen hadde rundet 70 trekk.

Bae fikk imidlertid ikke helt rett. Etter 77 trekk strakk det norske sjakkesset ut hånden og avtalte remis med Petrov.

– Skuffende. Magnus spilte kanskje litt for rolig. Petrov klarte å holde hodet kaldt. Carlsen går på en liten mine, konkluderte Bae.

– Jeg spilte fryktelig dårlig i åpningen. Jeg så ikke at jeg hadde noen sjanser. Jeg prøvde så langt jeg kunne, sier Carlsen til NRK.

Slo tilbake med seier

Carlsen spilte imidlertid langt bedre i runde to mot Denis Khismatullin, som representerer FIDE. Carlsen spilte med sorte brikker, og fikk et solid overtak mot slutten. Nordmannen utnyttet til slutt at russeren havnet i tidsnød og fikk pilen langt over på sin side.

Etter 51 trekk trakk Khismatullin seg.

– Dette var ypperlig av Magnus. Da har han fått en helt vanlig start på mesterskapet, kommenterte Bae.

Dermed står Carlsen med 1,5 poeng etter to runder.

– Jeg synes ikke jeg spiller så bra. Jeg har ikke helt funnet rytmen ennå. Det var en seier og det tar jeg med meg. Han tenkte og tenkte og etter hvert gjorde han noen feil, sier Carlsen.