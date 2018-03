Drama for Skarstein – måtte bryte etter nytt fall

– Jeg fikk meg en trøkk i skia, da røk bindingen. Det har faktisk ikke skjedd før, så vi hadde ikke forberedt oss med riktig verktøy. Da var det like greit å komme seg ut av løypa og ikke være i veien for noen, sier Skarstein til NRK.

Skarstein var allerde ute av medaljekampen etter å ha slitt i de blytunge forholdene under langdistansen (12 km).

Først forsøkte langrennspiggeren å stake videre, men da oppdaget hun at skibindingen var ødelagt.

– Kjedelig at det skjer nå

Samtidig gikk meldingen over radioen til støtteapparatet: Skarstein har falt.

Men da hjelpen var på plass, var det likevel ikke mulig å fikse bindingen siden de manglet en såkalt NIS-nøkkel.

– Det er kjedelig at det skjer nå. Når det først skjer, må vi prøve å fikse det. Men på et punkt så vi at det var ikke noe poeng, forklarer Skarstein.

Langrennspiggeren falt også under lørdagens trening da hun gjorde en unnamanøver for å unngå sammenstøt med en annen løper.

Denne gangen var det kun snøskavlene som hadde skylden. Skarstein mistet balansen i en sving.

– Da jeg så ned på skia var den ene mye lengre fremme enn den andre. Den venstre skia hang bare og dingla. Med så stor forskjell mellom skia så kunne jeg risikere å ødelegge kjelken – det er det ikke verdt, sier Skarstein, som påpeker at hun var ute av kampen om medaljene.

Vurderer endringer på bindingen

Samboer og trener Martin Sletten spurtet til for å hjelpe da han mottok beskjeden. Her diskuterte de raskt om Skarstein skulle bryte, og det var Skarstein selv som til slutt tok avgjørelsen.

– Det er veldig trist. Det er ikke utstyret det skal stå på, sier Sletten til NRK.

Treneren påpeker imidlertid at det uansett, medaljekamp eller ikke, hadde gått for mange sekunder hvis støtteapparatet hadde hatt med seg nødvendig utstyr.

Han forsikrer at NIS-nøkkelen vil være på plass i fremtiden, men det vil kun være en nødløsning.

– Det vi skal se på, er om vi kan forsterke bindingene. Men hvis den sitter dønn fast, kunne det vært skia som røk i stedet. Vi er glad for det gikk bra med henne, ski og staver, og så får vi børste av oss dette, sier Sletten.

Landslagstrener Lars Berger tror ikke Skarstein er veldig preget av fallet. Han håper de kan være enda mer forberedt til neste renn.

– Hun tar det veldig bra. Hun følte ikke at hun falt fra noen topp-plassering, men det er jo litt kjedelig, klart det. Vi skal se hva vi kan gjøre fremover for å være enda mer beredt.

Neste renn for Skarstein er onsdagens sprint. 29-åringen har vært sterkest på sprint og mellomdistanse de to siste sesongene.

– Formen skal være bra. Alle testene har vært fine og oppkjøringa har vært bra, men jeg må kjøre mer offensivt utfor. Det er der jeg taper mest, sier Skarstein.

Det var amerikanske Kendall Gretsch som stakk av med seieren på nattens langrenn, med 32 sekunder ned til Andrea Eskau fra Tyskland, og 49 sekunder til lagvenninnen Oksana Masters.