Dønnum legger seg flat etter bråket: – Tullete av meg

Hauger-rival sparket etter rasistisk uttalelse

Formel 2-kjører Juri Vips er sparket fra Red Bull Racing-laget. Den estiske kjøreren ble etterforsket for rasisme etter at et videoklipp med rasistiske uttalelser fra Vips gikk viralt på Twitter.

Red Bull Racing skriver på Twitter at de tar avstand fra all form for rasisme og har derfor valgt å sparke kjøreren.

Esteren kjører for Hitech-laget, men er en del av det samme juniorprogrammet som norske Dennis Hauger i Red Bull. De to har dessuten kjempet om å rykke oppover i Red Bull-systemet og få prøve seg i Formel 1.

Vips ble i forrige uke suspendert for å ha uttalt seg rasistisk under en strømmesending mens han spilte TV-spill. En uke senere har Red Bull altså bestemt seg for å kutte samarbeidet med Vips.

Vips har beklaget sterkt etter hendelsen.

– Jeg gir en uforbeholden unnskyldning for det støtende språkbruket. Det er fullstendig uakseptabelt, og det gjenspeiler ikke mine verdier og prinsipper, sa han.