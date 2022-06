NRK-ekspert kraftig ut mot Dønnum: – Burde hatt to røde kort

– Dønnum-situasjonen er klar. Det er en fyr som virker veldig frustrert. Først sklir han inn i en situasjon med Leopold Wahlstedt og så kneer han samme mann etterpå. Han skulle hatt to røde.

Det sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp etter at kriserammede Vålerenga tapte 0-1 hjemme mot Odd.

EKSPERT: Carl-Erik Torp. Foto: Terje Pedersen / NTB

Situasjonen Torp beskriver skjedde drøye 60 minutter ut i oppgjøret – kort tid etter at gjestene tok ledelsen. Det startet med at Dønnum kom sent inn i en situasjon med Wahlstedt, noe som fikk Odd-keeperen til å tenne på alle plugger.

Idet svensken reiser seg, ser det tilsynelatende ut som om Dønnum setter kneet i ansiktet på keeperen.

Wahlstedt gjentar flere ganger overfor NRK at slike situasjoner kan skje i kampens hete. Han er likevel tydelig på at Dønnum gikk for langt.

– Det kommer et innlegg. Jeg kaster meg ut for å ta ballen, så kommer han inn med knottene i magen. Men det er sånn som skjer. Han går for å score. Så ser vi på videoen at han setter et kne i ansiktet. Da blir jeg frustrert. Det er sånn som skjer. Vi vant, sier Odd-keeperen.

– Carl-Erik Torp sier det skulle vært to røde kort til Dønnum. Hva tenker du?

– Jeg vet ikke. Jeg er ikke dommer. Man skal vel ikke sette kneet i ansiktet på andre. Men det er sånt kan skje, gjentar svensken.

Dette sier Dønnum om situasjonen

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Dønnum om situasjonen, men har foreløpig ikke lykkes. Til VG sier Vålerenga-stjernen, som er på utlån fra Standard Liège, at han var lei av at keeperen drøyde spillet.

– Det er en del av spillet. Han sto bra i dag, men jeg ble selvsagt hisset opp da det ble drøyd tid. Det må han tåle.

På spørsmål fra VG om han var heldig som slapp unna med kort, svarer han:

– Jeg mener ikke at jeg er heldig som unngår kort, nei. Om man ikke kan tåle såpass, så vet jeg ikke. Dommeren i dag gjør det greit. Samtidig er det ikke alt de får med seg av småting, men det hjelper ikke å rope om alt, alltid.

STORSPILTE: Leopold Wahlstedt sto som en levende vegg i Odd-målet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fagermo innrømmer krise

Etter søndagens tap står Vålerenga uten seier på seks kamper i serien. Fire av dem har endt med tap.

Allerede etter 0-4-tapet mot Rosenborg i slutten av mai, tok Torp til orde for trenerbytte på Valle. Eksperten fant heller ikke noe positivt å si om Oslo-lagets prestasjon søndag.

– «Prosjekt Fagermo» virker å ha gått inn i en blindgate. Ingenting tyder på at dette skal snu, sier Torp.

Fakta om Vålerengas kriserekke Ekspandér faktaboks Dette er Vålerengas sju siste kamper i Eliteserien fotball menn: 26. juni: Vålerenga – Odd 0-1

19. juni: Aalesund – Vålerenga 2-2

29. mai: Vålerenga – Rosenborg 0-4

25. mai: Lillestrøm – Vålerenga 2-0

22. mai: Strømsgodset – Vålerenga 3-2

16. mai: Vålerenga – HamKam 1-1

12. mai: Tromsø – Vålerenga 1-0 Kilde: NTB

Fagermo erkjenner overfor NRK at det står dårlig til med Oslos stolthet.

– I et fotballperspektiv – for en klubb som Vålerenga – er det krise. Enkelt og greit, sier Fagermo.

– Hva tenker du om «Prosjekt Fagermo?»

– Akkurat nå tenker jeg at vi sliter med det. Vi har ikke fått ut det potensialet jeg trodde vi hadde. I vinter mente jeg at vi hadde et veldig godt lag, men det laget har jeg for så vidt ikke spilt med heller – vi har kun hatt det på banen en gang. Men vi har likevel fått en motgang jeg ikke har drømt om, sier Fagermo.

UTEN SEIER: Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga har ikke vunnet på seks kamper i serien. Søndag gikk de på nok et tap – denne gang mot Odd. Foto: Geir Olsen / NTB

Sjansesløseri

Søndag fikk han se et Vålerenga-lag som sløste fryktelig foran mål. Hverken Osame Sahraoui, Henrik Udahl, Amor Layouni, Petter Strand, Vegar Hedenstad, Seedy Jatta eller Tobias Christensen klarte å omsette sine sjanser i mål.

Bakerst hos Odd fungerte Wahlstedt som en levende vegg, og ble – ikke overraskende – kåret til banens beste spiller.

Etter søndagens tap er blåtrøyene nede på kvalikplass i eliteserien. Odd ligger på 10. plass.