Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det er en utslitt trønder som møter NRK i etterkant av løpet. Selv er han overrasket over at innsatsen holdt til en tredjeplass.

– Jeg mistet synet, og de vitale organene sluttet å virke. Mot slutten gikk jeg mot lyden av publikum, forteller en sliten Tønseth til NRK.

Tønseth legger til at det naturligvis er en overdrivelse, men at han 15-kilometeren ble en voldsom kraftanstrengelse.

– Mot slutten var det blytungt, og den siste runden måtte jeg kjempe mot meg selv. Jeg visste at jeg måtte «gutse», og jeg er kjempefornøyd med pallen til slutt, sier han.

– Manificat er en luring

Simen Hegstad Krüger gikk inn til en andreplass, kun ett sekund bak Maurice Manificat.

– Jeg fikk beskjed om at jeg hadde ett sekund på han på toppen der, og trodde jeg hadde litt bedre fart. Men Manificat er en luring, og sniker til seg seieren, sier Simen Hegstad Krüger til NRK etter løpet.

BARE NESTEN: Simen Hegstad Krüger var bare ett fattig sekund unna førsteplassen. Foto: Björn Larsson Rosvall/tt / NTB scanpix

Til tross for at han tapte førsteplassen med ett lite sekund var han ikke helt misfornøyd etter løpet.

– Selvfølgelig er det bittert å tape med så lite. Men alt i alt synes jeg at jeg gjør et godt løp, og får bekreftelse på at formen er tilbake, sier Krüger.

Verken Johannes Høsflot Klæbo eller Martin Johnsrud Sundby stilte til start i dagens renn, og for Krüger og co. var dette en god søknad for å gå tremil og femmil i VM.

– Jeg har jo lyst, men det gikk ikke så bra på Beitostølen, innrømmer Tønseth.

Krüger legger heller ikke skjul på at han ønsker å komme med på tre- og femmilslaget til VM, men sier at han ikke tar noe på forskudd.

– Jeg håper å ta med denne formkurven inn mot VM, men jeg må nok fortsette å gå fort. Det skader aldri å vise form, selv om dette ikke var et direkte uttaksrenn, sier Krüger.

Dobbelt norsk på pallen

Ved siste passeringspunkt ledet Krüger med det ene sekundet som skulle vise seg å bli forskjellen ved målstreken.

– Jeg hadde troa på at det kunne gå. Jeg kommer nok til å gruble litt på hvor det ene sekundet skulle ha kommet fra, sier Krüger.

DOBBELT NORSK: Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth tok andre- og tredjeplassen. Foto: Tt News Agency / Reuters

Alt i alt var ble det en god dag sett med norske øyne. Didrik Tønseth sikret tredjeplassen, mens Sjur Røthe endte på femteplass. Daniel Stock, Hans Christer Holund og Chris André Jespersen gikk alle til slutt inn på topp 20-plasseringer.

Til slutt ble det altså en franskmann øverst på pallen i Ulricehamn i Sverige, og Maurice Manificat var naturlig nok en fornøyd mann etter løpet.

– Jeg liker når det er spenning, og det ble tøff konkurranse fra Simen og Didrik. Jeg var selvsikker på at det skulle gå og er veldig fornøyd med løpet, sier Maurice Manificat til NRK.