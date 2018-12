Disse er nominert til Idrettsgallaen: Ingebrigtsen kan ta storeslem

Se alle de nominerte nederst i saken.

Løpefenomenet har hatt en eventyrlig sesong med blant annet to EM-gull i Berlin. Forrige uke ble året kronet med et nytt U20-gull i EM i terrengløp.

Dermed preger 18-åringen naturligvis nominasjonslisten til Idrettsgallaen.

– Helt spesielt idrettsår

Ingebrigtsen er nominert til «Årets mannlige utøver», «Årets navn» og «Årets gjennombrudd». I tillegg er 18-åringen en sterk kandidat til «Utøvernes pris», hvor utøverne selv stemmer frem vinneren.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen er også nominert til «Årets trener».

– Det har vært et helt spesielt idrettsår, hvor norske utøvere sørget for at Norge vant OL, og satte rekord med 39 medaljer. I tillegg har vi sett flotte prestasjoner i Paralympics og ulike EM og VM gjennom året. Alt dette har preget juryens arbeid, og speiles også i de endelige nominasjonene. Juryens oppgave er å løfte frem de største prestasjonene i en kåring hvor det ikke er idrettens konkurransekriterier som skiller vinnerne. Utfordringen er å sette prestasjoner på tvers av idrettene opp mot hverandre, og dette åpner for uenighet som ikke kan avgjøres med stoppeklokke eller målfoto, sier juryleder og toppidrettssjef, Tore Øvrebø, i en pressemelding fra idrettsforbundet.

I juryen sitter også NRKs Karen-Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Lise Klaveness, Jan-Erik Aalbu, Kjetil André Aamodt og Knut Holmann.

De syv jurymedlemmene har vært samlet til tre omfattende møter, skriver idrettsforbundet.

Under er alle de nominerte. Kriteriene for kåringer uten nominerte er gitt av juryen.

Årets kvinnelige utøver

Marit Bjørgen

Gunn-Rita Dahle Flesjå

Karoline Bjerkeli Grøvdal

Ragnhild Haga

Ada Hegerberg

Johanne Killi

Maren Lundby

Ragnhild Mowinckel

Marte Olsbu Røiseland

Årets mannlige utøver

Kjetil Borch

Øystein Bråten

Johannes Thingnes Bø

Jakob Ingebrigtsen

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Håvard Holmefjord Lorentzen

Aksel Lund Svindal

Karsten Warholm

Årets lag

Laghopp OL og VM i skiflyvning

Lagtempolaget skøyter i OL, menn

Langrennsstafettlaget, 4x5 km kvinner i OL

Langrennsstafettlaget, 4x10 km menn i OL

Sandvolleyballduoen Anders Mol/Christian Sørum

VM-stafettlaget i orientering

Årets gjennombrudd

Ragnhild Haga

Viktor Hovland

Jakob Ingebrigtsen

Simen Hegstad Krüger

Ragnhild Mowinckel

Richard Ordemann

Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver

Aida Dahlen

Ida Nesse

Vilde Nilsen

Birgit Røkkum Skarstein

Årets mannlige funksjonshemmede utøver

Håkon Olsrud

Jesper Saltvik Pedersen

Nils-Erik Ulset

Tommy Urhaug

Årets trener

Leif Olav Alnes

Gjert Ingebrigtsen

Kåre Mol

Hege Riise

Sondre Skarli

Alexander Stöckl

Årets navn (folkejury)

Marit Bjørgen

Magnus Carlsen

Ada Hegerberg

Jakob Ingebrigtsen

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Håvard Holmefjord Lorentzen

Maren Lundby

Birgit Røkkum Skarstein

Aksel Lund Svindal

Anders Mol/Christian Sørum

Karsten Warholm

Utøvernes pris (utøverne stemmer)

Prisen tildeles utøveren som toppidrettsutøverne selv mener har stått for den beste prestasjonen/resultatet i året som gikk. Avstemning i to omganger avgjør hvem som vinner prisen.

Utøverne selv organiserer og stemmer på sine kandidater.

Idrettsgallaens hederspris

Hedersprisen tildeles en person som på en unik måte har viet sitt liv til idretten. Hedersprisvinneren skal stå for en innsats og innlevelse over tid som er spesielt beundringsverdig. Prisen kan tildeles en organisasjon som har betydd noe helt spesielt for idretten.

Ingen nominerte, juryen tildeler og begrunner.

Årets forbilde

Prisen tildeles en enkeltutøver eller et lag som har representert idretten på en spesielt forbilledlig måte. Vinneren kan ha utvist fair play i praksis, og/eller formidler gode holdninger til barn og unge gjennom sin idrettsutøvelse og opptreden på og utenfor banen.

Ingen nominerte, juryen tildeler og begrunner.