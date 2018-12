Skolen ba elevene holde seg unna Jakob Ingebrigtsen

– Han satt langt vekk fra alt og alle. Det var et greit kompromiss, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Han har akkurat fortalt om hvordan han prøvde å overtale helgens EM-gullvinner i U20-klassen, Jakob Ingebrigtsen, til å studere hjemmefra forrige uke.

Men sønnen nektet å gå med på mer selvstudier.

– Gjert vil gjerne holde meg så langt unna skolen som mulig, på grunn av smitte og den risikoen man tar ved å gå på skolen, forklarer 18-åringen.

Jakob Ingebrigtsen tok sitt tredje strake U20-gull i helgen. Foto: Malin Jørnholt

Isolert fra klassekameratene

Ved siden av sin meget suksessrike karriere på løpe- og terrengbanen, går Jakob siste året på videregående i Sandnes. Men det er ikke til å stikke under en stol at han går glipp av mye undervisning på grunn av løpingen.

Noen ganger har han med privatlærer når han er på lengre turer, andre ganger leser han på egen hånd.

– Det har vært tungt å kombinere skole i de tyngste treningsperiodene, så nå prøver jeg bare å komme meg gjennom det siste året, forteller han.

Derfor ville han ikke risikere å gå glipp av enda mer undervisning, og nektet å følge oppfordringen fra faren. I stedet gikk han med på at skoleledelsen sendte ut melding til elevene om å holde god avstand til det norske friidrettstalentet.

– Han ble tatt litt mer vare på av skolen med tanke på smittefare, forklarer Gjert Ingebrigtsen.

Med noen forholdsregler kom Jakob seg på skolen, noe isolert fra resten av klassekameratene, og unngikk sykdom. Dermed ble det en meget suksessfull helg for familien Ingebrigtsen.

– Aldri brydd meg om skolen til ungene

Storebror Henrik Ingebrigtsen kjenner seg igjen i problemstillingen fra da han var yngre.

– Da jeg var langrennsløper tok jeg fri den siste uka før hovedlandsrennet som jeg skulle gå, i frykt for å bli smittet eller syk, sier han.

Han forklarer at det ikke var like strenge fraværsregler da han gikk på videregående, og at det da var lettere å kunne prioritere trening fremfor klasseromsundervisning.

– Og så er han jo veldig mye på treningsleir og han synes det er gøy å komme på skolen, fordi han nesten aldri har prøvd det før, smiler Henrik.

Pappa Gjert synes det er mer enn nok at Jakob har som mål å stå i alle fag, og sier han ikke har satt noe karaktermål for barna sine.

– Jeg har aldri brydd meg om skolen til ungene, aldri. Det har ikke noe med meg å gjøre, det er han (Jakob) som skal bli noe. Jeg vil at han skal fullføre og få vitnemål, så får han gjøre som han vil etter det.

Den mellomste broren i trioen, Filip Ingebrigtsen, ler når han blir spurt om brorens engasjement rundt skolearbeid.

– Det går veldig greit. Han prioriterer det ikke i det hele tatt, så da er det ikke så vanskelig.

