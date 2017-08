Dette er Landsskyttarstemnet

Her er ei oversikt:

Senior, baneskyting

Skyttarane er inndelte i klasser etter tidlegare resultat. Dei skyt på 200 meters avstand og er delte inn i klassene 1-5, der klasse 5 er eliteskyttarane. Det er klassene 3–5 som kjempar om konge- eller dronningtittelen.

Alle skyt 25 skot i si innleiande skyting. Dei 15 første blir kalla klasseskyting, eller meir populært «15-skoten».

Den er samansett av 5 liggande skot på 1,5 minutt, deretter 5 ståande på 3 minutt, og til slutt 5 kneståande på 2 minutt. Så er det 10 skot – 3 ståande, 3 kneståande og 4 liggande – i ein serie på 3 minutt. Denne serien blir framleis ofte kalla «grunnlaget» etter eit tidlegare skyteprogram der denne serien kom først.

Nytt av året er at kongen (Daniel Sørli), prinsen (Esten Skårild) og prinsessa (Irene Knudsen Bøe) frå i fjor skal skyte i aller siste lag i den innleiande skytinga.

– Dette er for å halde på spenninga til siste slutt, seier generalsekretær i DFS, Terje Westvik. Det gjeld ikkje minst for tv-sjåarane, ettersom NRK sender den innleiande skytinga for dei beste.

Kl 10.10: Se sendingen fra Landsskytterstevnet her

«Omgangen»

Dei beste – cirka 20 prosent av alle – får skyte meisterskapsomgangen, som blant skyttarane berre blir kalla «omgangen». Av desse skal dei 15 beste skyttarane vere i Kongelaget til slutt. Rangeringa av skivene går etter talet på innertiarar dersom poengsummen er lik.

Desse 15 skal skyte fem og fem, slik at dei fem beste skyt til slutt. Då blir skyttarkongen eller skyttardronninga kåra.

Omgangen er 10 skot liggande på 75 sekund, der geværkolben må vere i bakken og sikringa vere på når standplassleiaren kommanderer «eld». Dette blir kalla ferdigstilling.

Dersom dei beste endar på same poengsum, blir det éi omskyting. Då skal omgangen skytast på nytt. Det er vinnaren her som blir skyttarkonge eller skyttardronning, og det er også denne skytinga som avgjer prinse- og prinsessetittelen.

Endar omskytinga uavgjort i poeng, blir det rekna innertiarar for å kåre vinnaren.

Ei dronning blir berre kåra dersom ei kvinne går til topps. Då blir det ikkje kåra konge. I så fall blir nest beste kvinne prinsesse, og beste mannlege skyttar prins.

Klasse 2 har same programmet, med unntak av grunnlaget, som er 6 skot kneståande og 4 liggande.

Samlagsskyting

Dette er Landsskyttarstemnets stafett. De 49 krinsane – som her heiter samlag – stiller kvart sitt firemannslag, der kvar skyttar skyt eit grunnlag, altså 3+3+4 skot, i løpet av 3 minutt.

Nytt av året er at berre to av skyttarane er frå klasse 3–5 som skyt på 200 meter. Dei to andre skyt på 100 meter og kan hentast frå kva klasse som helst. Dermed skal alle ha ein sjanse til å kvalifisere seg til lagskytinga. Cupskytinga som har avslutta lagkonkurransen dei siste åra, er borte.

Feltskyting

Denne foregår i ei løype ute i terrenget. Skyttarane skyt på ulike figurar og avstand. Dei må gå eit stykke mellom kvar skyting.

Den innleiande skytinga er 30 skot, fordelt på 5 skytingar á 6 skot Minst ei av skytingane skal vere kneståande. Det blir rekna treff og innertreff. Skyttarar med like mange treff, blir rangerte etter innertreff.

Dei beste går også her til finalen. Der blir det skote to nye seriar etter same oppskrift som i den innleiande skytinga. Totalt skyt dermed finalistane 42 skot, og vinnaren kan smykke seg med NM-tittelen.

Stangskyting

Ein skyt ikkje mot ei stang. Skytinga heiter eigentleg «Oberst Georg Stangs minneskyting». Det gjeld å skyte så mange treff som mogeleg på to ulike figurar i løpet av 2 x 25 sekund. Utgangen er ferdigstilling. Første figuren – «Småen» – skal vere på ein avstand mellom 125 og 175 meter, den andre – ein firedelsfigur – mellom 200 og 250 meter.

Felthurtigskyting

Her er det også om å gjere å vere rask. Det gjeld å treffe tre ulike figurar i løpet av kortast mogeleg tid. Den siste figuren skal vere lengst unna. Skyttaren skal stå med sikra våpen og med geværkolben i bakken – militært sagt «ved foten gevær» – når han eller ho får klarsignalet. Deretter kastar skyttaren seg ned og tek til å skyte. Den som treffer det tredje målet kortast tid etter at det er kommandert «eld», vinn. Derfor kallast øvinga «stuparen».

Aldersbestemte klasser

Det er også mange aldersbestemte klasser på eit landsskyttarstemne. Desse skyt stort sett på 100 meter. Ute i felten har dei eit lettare program, såkalla finfelt.

Generelt skyt dei yngste og dei aller eldste berre liggande, medan dei litt eldre juniorane og dei litt yngre veteranane også skyt kneståande.

Dei yngste klassene er rekrutt, eldre rekrutt og junior. Veteranane er delt inn i V55 (som skyt på 200 meter), V65 og V73.

I år er det også teke med to nye klasser som skyt på 100 meter. Den eine er eldre junior, for 18-åringar. Den andre er nybyrjarklasse for vaksne.