Melding om skudd mot vindu i Oslo

– Vi kan bekrefte at det er skader som er forenlig med kulehull i vindusglass, melder operasjonsleder Guro Sandnes ved Oslo politidistrikt til pressen klokken 23.48

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.05 onsdag kveld.

– Vi er på Lindeberg i Oslo etter at melder sa det var skutt mot et vindu. Ingen er fysisk skadet. Vi er tungt til stede med patruljer i området, opplyser Sandnes.

– Det er avfyrt minst et skudd, sannsynligvis flere. Vi kan ikke si noe mer enn det, men vi har vitneopplysninger som tilsier at det har blitt avfyrt mer enn et skudd. Vi ønsker ikke å si mer om det, sier politiets innsatsleder på stedet, Svenn Bjelland til NRK.

Innsatsleder Svenn Bjelland på Lindeberg i Oslo Foto: Adnan Ayanle / PSP

– Det ene skuddet har gått gjennom et vindu i en leilighet. Vi tror ikke at de som bor i leiligheten, er grunnen til at skuddet har gått dit. Om skuddene er basert på feil opplysninger fra de som står bak, eller om det bare er en tilfeldighet, er det for tidlig å si noe om, sier Bjelland.

Leiligheten som ble rammet er i andre etasje.

Et kulehull kan tydelig sees i vinduet i en leilighet i Oslo som ble beskutt onsdag kveld. Ingen ble skadet i episoden, og politiet har ennå ikke pågrepet noe. Foto: NTB

– Vi har ingen konkrete personer vi leter etter, men vi har flere interessante opplysninger som vi jobber videre med, opplyser innsatslederen.

Foto: Adnan Ayanle / PSP

Søker i området

Politiet har blant annet hundesøk i området. De snakker med vitner som har hørt smellene, samt avhører de som bor i den aktuelle leiligheten.

– Vi har informasjon om at noen biler har kjørt fra området etter smellene og meldingen kom til oss. Vi søker etter disse, skriver operasjonslederen.

Kriminalteknikere er fremme på stedet og vil ta åstedsundersøkelse utover natten.

Krimteknikere er på plass ved Lindeberg etter at det skal ha blitt skutt mot et vindu i en bolig onsdag kveld 3. juli 2024. Foto: Adnan Ayanle / PSP

Ingen er så langt pågrepet for hendelsen.