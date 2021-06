Det verste fra to verdener

Bendtner legger opp

Den opplyser dansken i programmet «Bendtner og Philine» på Discovery+.



33-åringen har tidligere spilt for blant annet Arsenal, Juventus, Wolfsburg og Rosenborg.



– Jeg savner det hver dag, men jeg er også klar over at det er en sluttdato i denne jobben, forteller Bendtner i programmet ifølge danske B.T.



– Jeg tror jeg trenger å bruke mye tid på å forstå at det faktisk er over nå. Nå må jeg finne noe annet å gå opp i, og kanskje finne noen ting som gir meg det fotballen ga meg i alle år, sier han videre.



Nå ser dansken til treneryrket.



– Fotball er så stor en del av liver mitt at jeg ikke ønsker å tre vekk fra den. Derfor er jeg i gang med at ta en trenerutdannelse.



Den danske stjerna forlot Trondheim og Rosenborg i 2019. Etter det fulgte en kort periode i FC København.