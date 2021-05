Det særnorske forbudet oppheves – snart kan norske utøvere bruke simulert høyde

Det vedtok Idrettstinget med 133 mot 30 stemmer lørdag ettermiddag.

Debatten startet med at Trøndelag idrettskrets foreslo å utsette saken til det ekstraordinære idrettstintget til høsten. Det ble etter en kort diskusjon nedstemt med 118 mot 44 stemmer.

Dermed ble det en realitetsbehandling av om det norske forbudet mot bruk av simulert høyde, som ble vedtatt på idrettstinget i 2003, skulle avvikles.

Håndballpresident Kåre Geir Lio og lederen i Trøndelag idrettskrets, Ståle Vaag, var dem som i debatten uttrykte størst motstand mot å oppheve forbudet. De mener det befinner seg i en etisk gråsone å bruke kunstig manipulert luft for å stimulere produksjon av røde blodlegemer.

Et flertall av debattantene tok imidlertid til orde for at hensynet til like konkurranseregler for norske og utenlandske idrettsutøvere skulle veie tyngst.

– Det er ikke noen tegn til internasjonal bevegelse, og det er i realiteten en særnorsk begrensning som strider mot grunnprinsippet om like konkurranseforhold, påpekte Astrid Uhrenholdt Jacobsen på vegne av norske toppidrettsutøvere.

Deretter ble debatten i realiteten en diskusjon om det praktiske rundt de to separate forslagene som lå der fra Norges friidrettsforbund og Idrettsstyret.

Da trakk Friidrettsforbundet sitt forslag, mens Idrettsstyret omformulete sitt forslag til å si at de praktiske retningslinjene for bruk av simulert høyde skal vedtas av det ekstraordinære idrettstinget til høsten – og at de nye reglene trer i kraft når det er gjort.

Et utvalg skal utarbeide et forslag for hvem som skal kunne benytte teknologi for simulert høyde, og i hvilke former.