Derfor vil Messi bort fra Barcelona

Det første som bør sies, er at Lionel Messi neppe gleder seg over dette selv.

Alt av rapporter og intervjuer de siste ti årene har antydet at argentineren er lykkelig i byen Barcelona. At han ikke har lyst til å dra.

Messi, en av tidenes beste spillere, har spilt for Barcelona siden han var 13 år. Han bor der med sin kone og sine tre sønner. Når det har vært rykter om at han kan dra, har de fleste fnyst. Selvsagt kommer Messi til å bli i Barça ut karrieren.

Men i går kveld kom nyheten om at Messi vil bort. Barça har bekreftet det. Denne gangen er det ikke tull.

Det sier noe om hvor dyp den interne striden i Barça har blitt.

Mangel på respekt

På overflaten handler dette om at Messi ønsker et lag som kan matche hans egne ambisjoner. Han drømmer om å vinne mesterligaen for femte gang. Barça virker ikke kapable til det.

For 12 dager siden tapte Barça 8–2 i kvartfinalen mot Bayern München. I fjor kollapset de mot Liverpool, og året før det kapitulerte de mot Roma. De har ikke vunnet turneringen siden 2015.

SISTE?: Kampen mot Bayern München, hvor Barcelona tapte 8-2, kan ha vært Messis siste for klubben. Foto: Rafael Marchante / AP

Denne sesongen var Barças første uten et eneste trofé siden 2007/08.

Messi fylte nettopp 33 år og har dårlig tid til å vinne en ny mesterliga. Mye av skylden for Barças svake resultater ligger hos styret, som har kjøpt en rekke dyre flopper siden Josep Maria Bartomeu ble president i 2014.

Den sportslige strategien har vært katastrofal. Barça har nå en gammel stall, rotete finanser og de høyeste lønningene i bransjen.

Samtidig handler Messis misnøye om mer enn sportslig strategi. Den handler om mangel på respekt, og en krig mellom stallen og styret som har pågått i minst åtte måneder.

Klubb i krise

Man trenger ikke være på innsiden av klubben for å vite dette. Krigføringen har skjedd via en rekke offentlige uttalelser, samt en lang liste rapporter fra lokal og internasjonal presse.

Sirkuset begynte i januar, da Barça sparket treneren Ernesto Valverde. Jakten på en erstatter var en farse: Styret spurte Xavi, Ronald Koeman og Mauricio Pochettino. Alle sa nei.

Til slutt ansatte de Quique Setién, som sa at han var overrasket over å få jobben.

Deretter sa direktøren Eric Abidal at spillerne måtte ta ansvar for Valverdes avskjed, fordi de ikke hadde gjort nok på banen. Det irriterte Messi, stallens mektigste spiller, som skrev på Instagram at styret burde ta ansvar for sine avgjørelser.

Bare dette var en krise for Barça. Mer trøbbel var like rundt hjørnet.

Snart ble det rapportert at styret hadde bedt selskapet I3 Ventures om å drive falske nettsider og kontoer på sosiale medier som skulle angripe Bartomeus kritikere. Selskapet skal også ha blitt bedt om å kritisere tidligere og nåværende spillere.

Bartomeu benektet disse rapportene, men like etter sa seks av direktørene hans opp. Av de 21 styremedlemmene som var der da han ble president, var 11 nå borte.

PRESIDENT: Klubbpresident Josep Maria Bartomeu er i hardt vær for måten han har ledet Barcelona de siste årene. Foto: Franck Fife / AFP

Så i mars, da koronaviruset suspenderte La Liga, kranglet styret med spillerne om lønnskutt. Igjen følte stallen at de ble gjort til syndebukker, spesielt Messi.

Etter det har Barça snublet i tittelkampen mot Real Madrid og tapt 8–2 mot Bayern. Tapet var et av de mest ydmykende i klubbens historie.

Hvem var på forsidene av sportsavisene dagen etter? Det var ikke Bartomeu. Det var Messi.

Strukturelle endringer

Ting har ikke blitt bedre siden. Etter kampen sa Gerard Piqué, en av lederne i stallen, at Barça trengte strukturelle endringer.

– Og da snakker jeg ikke om treneren eller spillerne, sa Piqué.

Styret reagerte ved å sparke Setién og ansette Koeman, et trekk som kan sammenlignes med å bytte rundt på solsengene på Titanic. De kastet også Abidal på dør.

Bartomeu har i tillegg uttalt at Barça må kvitte seg med flere av de erfarne spillerne – mange av de samme som er i krig med styret. Mandag skal Koeman ha fortalt spissen Luis Suárez at han kunne forlate klubben.

Suárez er Messis beste venn i Barça. Dagen etterpå sa Messi at han ville dra.

Igjen har striden vært offentlig. I går skrev Barça-legenden Carles Puyol en melding på Twitter hvor han støttet Messis avgjørelse.

– Respekt og beundring, Leo. Du har min fulle støtte, skrev Puyol.

En av reaksjonene til tweeten kom fra Suárez, som svarte med applaus.

Alt dette er altså en porsjon av det Messi har kjempet mot denne sesongen, samtidig som han selv har gitt alt på banen for å hale Barça mot toppen.

Det er slett ikke rart om Messi føler at han har fått nok.

Uenige om kontrakten

Det store spørsmålet er nå hva som vil skje med Messi.

Messis kontrakt har en utkjøpsklausul på 700 millioner euro, en sum ingen har råd til å betale. Messi mener imidlertid at han kan dra gratis nå, fordi en annen klausul sier at han kan gjøre det etter at sesongen er ferdig, noe den nå er.

Barça mener dette er feil, fordi klausulen gikk ut i juni. Messi mener den fortsatt er gyldig, fordi prinsippet var at den skulle gå ut etter sesongen, som ble forlenget på grunn av covid-19.

I verste fall kan saken ende opp i retten.

Skulle Messi ha rett, kan han dra gratis nå. Skulle Barça ha rett, kan Messi tvinges til å bli ett år til, eller selges for en lavere sum enn 700 millioner euro.

Det finnes også en annen mulighet som kan få Messi til å bli.

I går kveld var det spekulasjoner om at Messi prøver å få Bartomeu til å gå av. Slik kan Barça få et nytt styre med høyere kompetanse, og bygge et bedre lag med Messi.

Fans som samlet seg utenfor Camp Nou i går, krevde at Bartomeu gikk av og at Messi ble værende.

Denne muligheten har gitt vann på mølla hos Bartomeus rivaler. Joan Laporta, Barças president fra 2003 til 2010, ba i går Bartomeu om gå av, slik at Messi kanskje kan ombestemme seg.

Kan Messi ombestemme seg? Det har skjedd før. I 2016 ga han seg på landslaget, også da etter en sportslig fiasko: Argentina hadde tapt finalen i det sør-amerikanske mesterskapet på straffer.

Snart tryglet omtrent hele Argentina ham om å ombestemme seg, inkludert president Mauricio Macri og Diego Maradona. Til slutt kom Messi tilbake.

Men Bartomeu benektet i går kveld at han vurderer å gå av, og flere rapporter har sagt at Messi vil bort fra Barça selv om Bartomeu forsvinner.

I så fall er spørsmålet: Hvem kan kjøpe Messi?

Dyr i drift

Overgangen vil nesten bli umulig om Barça kan kreve en sum for ham. Om Messi kan gå gratis, er signeringen fortsatt et enormt prosjekt.

Messi tjener mest av alle fotballspillere i verden. I en bransje hvor UEFAs regler setter grenser for klubbenes utgifter, og hvor pandemien har rammet klubbens økonomi, har få råd til å lønne Messi.

Styrtrike klubber finnes i mindre ligaer i USA, Kina og Midtøsten, men Messi vil neppe dra dit, siden han ønsker å vinne mesterligaen.

Derfor lenkes Messi til klubber som Manchester City, Paris Saint-Germain og Inter.

Blant disse er det kun City som skal vurdere Messi per dags dato. De har Pep Guardiola som trener, pluss direktørene Ferran Soriano og Txiki Begiristain. Alle tre var i Barça under Laporta.

Både ESPN og The Athletic har rapportert at Messi og Guardiola har snakket sammen om en overgang til City. The Athletic skriver at Messi vil spille for City.

Utover det vet ingen med sikkerhet hva som vil skje videre. Saken utvikler seg stadig.

Hva enn som skjer, var gårsdagen en av de mørkeste dagene i Barças historie. Om Messi drar, vil dette sannsynligvis bli husket som den mest traumatiske sesongen for Barça noensinne.

Og Bartomeu vil for alltid bli husket som presidenten som lot tidenes største Barça-legende dra.

Det finnes en bitter ironi for Barça her. En fan skrev på Twitter i går at de største fotballpresidentene i verden lenge har prøvd å lokke Messi bort fra Barça, blant dem Florentino Pérez, Silvio Berlusconi og Roman Abramovitsj.

Nå som det endelig kan skje, er det altså ingen rival som har klart det.

Det er Barças egen president.