Derfor har Messi skapt en «tsunami» i Barcelona

Tirsdag kveld skjedde det noe som satte Barcelona i krise.

Den spanske pressen skrev om en borgerkrig. En av direktørene sto i fare for å miste jobben. Presidenten, Josep Maria Bartomeu, så ut til å gå mot slutten.

Dagen etter hadde alle de fire nasjonale sportsavisene hendelsen på forsiden. «TSUNAMI», skrev Sport.

Så hva hadde skjedd?

Lionel Messi hadde lagt ut en melding på Instagram.

– Jeg liker helt ærlig ikke å gjøre disse tingene, men jeg synes alle bør være ansvarlige for sine handlinger og ta ansvar for sine avgjørelser, skrev Messi på Instagram.

– Vi spillere er de første som står frem når ting ikke går bra på banen. De i styret bør også ta ansvar for sine avgjørelser. Til slutt synes jeg at man bør nevne navn når man snakker om spillerne. Hvis ikke blir vi alle dratt gjennom søla, og det fører til at folk sier ting om oss som ikke er sanne.

Vanligvis har ikke spillere så mye makt. De er under kontrakt og er forpliktet til å spille. Om de nekter, kan styret eller treneren bøtelegge dem, selge dem eller kjøpe noen andre.

Men «Barça» fungerer ikke slik. Der er Messi den viktigste personen.

Og når Messi er misfornøyd, kan en melding på sosiale medier snu en av verdens største klubber på hodet.

Ga spillerne skyld?

Hendelsen som fikk Messi til å koke, handlet om Barças nylige trenerbytte.

Den 13. januar erstattet de Ernesto Valverde med Quique Setién, etter en rotete trenerjakt. Tirsdag publiserte Sport et intervju med Eric Abidal, Barças sportsdirektør, som sa at spillerne hadde vært misfornøyde med Valverde.

Abidal la til at spillerne ikke hadde jobbet hardt nok for Valverde, som klubben hadde jobbet med å erstatte siden Clásico-kampen mot Real Madrid 18. desember (som endte 0–0).

Sport publiserte intervjuet på nettet. Kun 87 minutter senere smalt det fra Messi.

Da Valverde var under press, var Messi blant spillerne som ga ham mest støtte. Likevel har kilder fortalt ESPN at Messi føler at han har blitt anklaget for at Valverde mistet jobben.

Da Abidals intervju kom ut, skal Messi ha forstått det som at Abidal ga spillerne skylden for sparkingen av Valverde.

Og alle vet at en av lederne blant spillerne er Messi.

Da hjalp det ikke at Messi lenge var lagkameraten til Abidal, som var Barças venstreback fra 2007 til 2013.

TIDLIGERE LAGKAMERATER: Lionel Messi og Eric Abidal spilte mange sesonger sammen. Foto: Gustau Nacarino / Reuters

Messi har makten

Messi var åpenbart irritert. Hadde en annen spiller kommet med slike kommentarer mot styret, kunne han fort blitt bøtelagt.

Men det er gode grunner til at det ikke er slik med Messi.

Messi er en av tidenes beste spillere. Han har scoret 622 mål for Barça, langt mer enn noen annen spiller. Han har ført dem til åtte ligatitler på 11 år. Han er en stjerne, et idol, en gud blant katalanerne.

Om en president tvinger Messi ut, vil han aldri tilgis av fansen.

PÅ TOPPEN: Barcelona-president Josep Bartomeu. Foto: Emilio Morenatti / AP

Og fansen er spesielt viktige for klubbene i Spania. Der velges presidentene av klubbmedlemmene. En president som kommer på kant med Messi, kommer aldri til å vinne noe valg.

Messi har hatt denne makten lenge. Kritiske røster i spansk presse, spesielt de i Madrid, har anklaget ham for å være en «diktator» som i praksis driver klubben på egen hånd.

Messi har benektet dette, men han har stor innflytelse. Den respekterte forfatteren Simon Kuper, som skriver bok om Barça, skrev nylig en sak for ESPN hvor han beskrev Messi som en tøff og krevende lederskikkelse.

– Selv om Barça aldri vil innrømme det, har Messi vetorett ved de fleste spilleroverganger, treneransettelser og store, taktiske avgjørelser, skrev Kuper.

Et eksempel var i fjor sommer da Messi ba styret om å kjøpe Neymar, den brasilianske stjernespissen til Paris Saint-Germain.

President under press

Akkurat nå står Messi ekstra sterkt. Laget vil kollapse uten ham. Selv med ham ligger de tre poeng bak Real Madrid i La Liga.

Og mens Messi har kontrakt frem til 2021, gjør en klausul at han kan forlate klubben gratis i sommer.

Dermed kan Messi true styret med at han drar om han ikke får viljen sin. De fleste forventer nå at Abidal kommer til å miste jobben.

Noen tror også at styret vil si takk for seg.

The Guardian skriver at flere av spillerne er misfornøyde med styret, som har fått mye kritikk for sin sportslige strategi de siste årene. Bartomeu vil ikke stille i det neste presidentvalget i 2021, men en kandidat fra hans klan vil stille, så styret trenger fansen på sin side.

Det er imidlertid mulig at Bartomeu flytter valget frem til 2020, spesielt hvis Messi ønsker endringer. En av de beste engelsk-språklige fotballjournalistene i Spania, Dermot Corrigan, mener at dette er sannsynlig.

Pete Jenson, en annen erfaren fotballjournalist basert i Spania, skriver i The Daily Mail at et presidentvalg i sommer nå virker «uunngåelig».

Med andre ord: Messi kan tvinge styret til å gå av.

– Ikke dra

Pleier Messi å kritisere sine egne? Nei. Han er av natur beskjeden og stille. Han har ikke overrasket slik siden sommeren 2016.

Da fikk han en hel nasjon til å skjelve.

Den sommeren tapte Argentina finalen i det sør-amerikanske mesterskapet. I etterkant sa Messi at han kom til å gi seg på laget. Men folk nektet å godta det.

Snart ble det startet en nasjonal kampanje for å få Messi tilbake. Diego Maradona tryglet ham om å ombestemme seg.

Landets president, Mauricio Macri, ringte Messi for å gjøre det samme.

I Buenos Aires samlet hundrevis seg i gatene med skilt og sanger om Messi. Ordfører Horacio Rodríguez Larreta avduket en statue av Messi. Slagordet «Ikke dra, Lio» ble vist på digitale skilt ved byens veier og t-baner.

Til slutt kom Messi tilbake.

Men skulle han forlate Barça nå, vil det sannsynligvis være for godt. Både styret og fansen vet at de må unngå det til enhver pris.

Og det vet nok Messi også.