Utvalget skal ledes av generalsekretær Arne Baumann.

– Jeg er takknemlig for at alle som er spurt har takket ja til å være med, spesielt utøverne som nå er midt i sesongen. Med disse utvalgsmedlemmene er jeg trygg på at vi sammen skal diskutere oss frem til gode forslag som Skistyret til slutt skal ta stilling til, sier Baumann i en pressemelding.

Flere utøvere har i lang tid vært i konflikt med Skiforbundet rundt landslagskontrakten, blant dem Aleksander Aamodt Kilde. Ifølge Skiforbundet skal en ny landslagsavtale være klar til sesongen 2024/25. Den må bli godkjent av Skistyret.

Skiforbundet hevdet tidligere denne uken at Kilde har blitt invitert til å være medlem av utvalget. Kilde sa imidlertid den gang at han ikke hadde hørt noe fra ledelsen i Skiforbundet siden 28. november.

Skiforbundet skriver i pressemeldingen at Kilde, som er utøverrepresentant for alpint, er sterkt ønsket som medlem i utvalget:

«Men dette er så langt ikke avklart», skriver de.

Overfor NRK utdyper Baumann:

– Vi ønsker Aleksander inn i utvalget. Det har vi snakket om en stund. Etter skaden i Wengen så forstår jeg at han tenker gjennom saken. Jeg håper han vil prioritere dette viktige arbeidet. Som utvalgsleder ønsker jeg at han deltar i utvalget.

De øvrige medlemmene i utvalget er:

Johann Forfang, hopp

Pål Golberg, langrenn

Indira Liseth, paralangrenn

Einar Lurås Oftebro, kombinert

Petter Svendsen, sponsorsjef Telenor

Stein Bugge, sponsorsjef Sparebank 1

Thomas E. Darrell, leder Finnmark Skikrets

Erik Bruun, skistyremedlem

Claus Johan Ryste, sportssjef alpint

Ivar Stuan, sportssjef kombinert

Clas Brede Bråthen, sportssjef hopp

Cathrine Instebø, daglig leder langrenn/Espen Bjervig, tidligere langrennssjef

– I utvalget skal det være takhøyde slik at alle kan snakke åpent om problemstillingene. Alt må på bordet slik at utvalget kan levere en best mulig innstilling til Skistyret, sier Baumann om utvalget.

Skiforbundet opplyser i pressemeldingen at utvalget selv skal beslutte endelig mandat i saken.

«Utvalget skal utarbeide en felles uttalelse i forbindelse med oppstart, og vil også med jevne mellomrom orientere om arbeidet underveis, før innstillingen sendes til Skistyret», skriver Skiforbundet.

Kom med krass kritikk

Tidligere denne uken kom Kilde med krass kritikk av ledelsen i Skiforbundet.

– Det er en ovenfra og ned-holdning hvor de tenker at utøvere kommer og går. Til slutt, så er det jo kanskje ingen som kommer fordi det er en såpass stor arroganse at folk ikke orker å ha noe med dem å gjøre, sa alpinisten til NRK.

Sammen med Lucas Braathen og Johannes Høsflot Klæbo har han frontet en kamp for å få endringer på landslagsavtalen, etter en lengre konflikt rundt utøvernes «image rights».

Skiforbundet har ved flere anledninger denne høsten og vinteren vist til at utvalg som skal bli satt ned. Det dukket første gang opp i møteprotokollen etter styremøtet 13. oktober, hvor de henviste til et tidligere vedtak om et «bredt sammensatt landslagsutvalg».

Konflikten mellom skistjernene og Norges Skiforbund Etter lang tids uenighet mellom alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo på den ene siden, og Norges Skiforbund (NSF) på den andre siden, kom forbundets eget lovutvalg med en uttalelse som ga utøverne full seier striden om bilderettigheter. Uttalelsen sa at utøverne og NSF måtte bli enige om i hvilket omfang forbundet skulle få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler.

Utøverne forventet at partene sammen skulle forhandle frem en ny landslagsavtale som var i tråd med lovutvalgets uttalelse i 2022.

Styret i Norges Skiforbund vedtok en «standard landslagsavtale for sesongen 2023/24». I møteprotokollen står det beskrevet at det ble gjort enkelte justeringer på bakgrunn av både tilbakemeldinger fra utøverne og lovutvalgets konklusjon.

Utøverne fikk landslagskontrakten for kommende sesong fremlagt. I kontrakten hadde Skiforbundet sett bort fra lovutvalgets konklusjon, ifølge utøverne. Samme måned takket Johannes Høsflot Klæbo nei til landslagsplass.

Daværende generalsekretær Øistein Lunde holdt et nytt orienteringsmøte angående landslagskontraktene for skistyret. Tidligere i juni uttalte Lunde i flere mediesaker at han mente at Skiforbundet hadde tatt hensyn til både utøverne og lovutvalget.

Andreas Ekker, leder av Skiforbundets lov- og påtaleutvalg (LPU),orienterte styret om prosessen rundt landslagsavtalene sett fra lovutvalgets perspektiv. Senere samme måned kom Ekker med et konkret forslag til landslagsavtale med en ordlyd som utøverne skulle ha godkjent.

Styret vedtok at det skulle rettes en henvendelse til Norges idrettsforbund (NIF) for «vurdering av tolkningsspørsmål knyttet til aktuelle bestemmelser i NIFs lov». I referatet står det at styremedlem Kristin Gjertsen argumenterte imot: «Vi er som styre gjort klar over at landslagsavtalen slik den foreligger nå, etter LPUs vurdering ikke er i tråd med lover og regelverk. Vi har lite å vinne på forlenget konflikt, og det finnes gode, alternative løsninger.»

Lucas Braathen annonserte at konflikten har tatt knekken på både gleden og motivasjonen hans, og at han derfor avsluttet skikarrieren.

Lovutvalget til Norges Idrettsforbund (NIF) kom med sin konklusjon. Også der fikk utøverne støtte.

Styremedlem Kristin Gjertsen sendte en beklagelse til utøverne etter at forslaget hennes om offentlig unnskyldning ble nedstemt. Vis mer

Mandatet og medlemmene til utvalget skulle behandles på styremøtet 29. november, men behandlingen ble da utsatt.

Kilde opplyste selv i forbindelse med intervjuet tidligere i uken at han ikke har hatt kontakt med ledelsen i Skiforbundet siden 28. november.

Informasjon om landslagsutvalget har igjen vært på agendaen til styremøtene 31. januar og 7. februar.

I en uttalelse onsdag fra skipresident Tove Moe Dyrhaug og Ola Evjen, lederen av alpinkomiteen, skrev de at Kilde har blitt invitert til å være med i utvalget.

«Utøverne og våre sponsorer er viktige for Skiforbundet, og disse er godt representert i utvalget. Vi vil fortsette dialogen om dette med Aleksander direkte med han i utvalget», uttalte Dyrhaug og Evjen onsdag.