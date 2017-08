Derfor kan Sundby-dommen knuse Johaugs OL-drøm

– Absolutt, svarer Meltvedt på spørsmål fra NRK om hvorvidt dommen mot Martin Johnsrud Sundby kan komme til å tale i Johaugs disfavør.

Sundby ble dømt for feil bruk av astmamedisin bare to måneder før Johaug testet positivt på det forbudte stoffet clostebol. Hans sak ble anket til idrettens voldgiftsrett (CAS), der Johaug-saken også behandles, og i dommen derfra står det svart på hvitt at det taler imot utøveren når han/hun «utelukkende har stolt på sine medisinske rådgivere».

TALTE FOR DOM: I listen over hva som gjorde at Sundby ble dømt, nevnes det faktum at han utelukkende stole på legene. Likevel gjorde Johaug det samme bare halvannen måned etter at Sundby-dommen kom. Foto: Skjermdump

– Helt naturlig at det trekkes inn

Det at en lagkamerat av Johaug ble dømt til tross for at han fulgte legens råd, vil trolig vektlegges i behandlingen av Johaugs sak, mener Meltvedt.

TIDLIGERE CAS-DOMMER: Bård Racin Meltvedt Foto: Eirik-Pessl Kleiven / NRK

– Dette er med på å skjerpe kravet om aktsomhet. Det er helt naturlig at det trekkes inn i vurderingen at hun nettopp hadde opplevd at en lagkamerat ble dømt, selv om han stolte på legens råd, forklarer den tidligere CAS-dommeren.

Johaugs forsvar har hele tiden vært at hun spurte legen om salven var godkjent å bruke, og at hun derfor er uten skyld i saken. Den vurderingen er ikke Antidoping Norge enig i, og etter høring, dom, anke og ny høring, skal den endelige avgjørelsen offentliggjøres i morgen.

Løfshus: – Ønsker ikke bidra til spekulasjoner

CAS-EKSPERT: Robin Mackenzie-Robinson Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson forstår resonnementet til Meltvedt:

– Siden det var så kort tid fra Sundbys dom til Johaugs positive prøve, og de to er på samme landslag og under samme særforbund, så kan det hende at det skjerper kravet til Johaugs aktsomhet. Likevel er det nok det at legemiddelet ble kjøpt i utlandet, at det var en ukjent salve for henne, og det at den muligens også var tydelig merket, som trolig kommer til å veie tyngst, spår juristen.

Johaug ble i utgangspunktet dømt til 13 måneders utestengelse, men Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket som kjent dommen til CAS. Blir utestengelsen utvidet, er OL i februar i fare for den norske langrennsyndlingen. Sundby-dommen kan i teorien være tungen på vektskålen.

Langrennssjef Vidar Løfshus vil ikke svare på om landslagsutøverne faktisk ble informert om at det ikke holder å høre på legen, i kjølvannet av Sundbys dom.

– Det eneste jeg vil si, er at jeg håper at Johaug blir vurdert så uavhengig og nøytralt som mulig. Jeg ønsker ikke å bidra til spekulasjoner, sier Løfshus.