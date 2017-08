Johaug-avgjørelse utsatt til tirsdag

– Jeg fikk melding nå for 5-10 minutter siden fra vår advokat som sier avgjørelsen kommer tirsdag. Hvorfor vet jeg ikke, men det er utsatt. Det var ingen forklaring, sier Johaugs manager Jørn Ernst til NRK.

Det betyr nok en utsettelse da forrige beskjed var senest fredag 18. august.

– Vi hadde håpet å bli ferdige nå. I dag eller i morgen. Men da blir det noen dager til, fortsetter Ernst.

Johaug er i Seiser Alm der hun trener i påvente av avgjørelsen. Også familien til skistjernen er på plass.

– At familien hennes er her, har ikke noe med dette å gjøre. Det er mer tilfeldig. Det er en tur de har planlagt for å være sammen med Therese her nede og ha litt ferie. Vi hadde jo tenkt avgjørelsen skulle komme juli, sier Jørn Ernst.