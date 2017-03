Derfor kan sølvet redde karrieren

I september holdt hun på å ende sine dager i ei myr på Lillehammer. I et sånt perspektiv er en mislykket skisesong kanskje ikke så mye å deppe over.

Men når man har langrenn som yrke, deltok i VM både i 2013 og 2015 – og så opplever å ikke få gå et eneste verdenscuprenn i en VM-sesong – da kan det virke litt mørkt.

Slik har vinteren vært for Martine Ek Hagen (25), før hun torsdag tok NM-sølv på lagsprint sammen med tremenningen Heidi Weng.

Det kan ha vært vendepunktet.

– Det er opptur. Jeg tar med meg alt jeg kan, jeg nå, smiler hun.

Slet med motivasjonen

– Har du lyst til å gå på ski til neste år?

– Akkurat nå – når du spør meg nå, når jeg har kommet på ting jeg kunne ha gjort bedre i dag – så sier jeg ja. Men det går veldig opp og ned, erkjenner hun.

Slik beskriver jenta fra Ytre Enebakk sesongen med egne ord.

– Starten gikk sånn tålelig greit, det var bare litt problem med ryggen. Så fikk jeg gått noen skirenn, og så ble det jo Tour de Ski, egentlig. Siden det var jeg sjuk i tre uker, og jeg har bare brukt tid på å komme meg på beina igjen. Selv om du blir frisk etter tre uker, kjente jeg at motivasjonen og lysten til å drive med dette satt litt lenger inne enn den noen gang har gjort.

Helt konkret vant Hagen to norgescuprenn i desember og ble tatt ut til Tour de Ski. Der fikk hun med seg et medietreff, men ingen skirenn, før hun ble syk.

Lønner seg ikke

Hun hadde også en skuffende sesong siste vinter, og ble flyttet ned fra elitelandslaget til rekruttlaget. Nå ryker sannsynligvis plassen der også.

– Jeg må jo finne ut hva slags team og lag man kan samarbeide med. Og så er det klart at så lenge man sliter litt og ikke får det helt til, så lønner det seg ikke å drive med dette her. Men jeg skal få det til, hvis jeg kjenner at jeg virkelig vil, og det begynner å komme nå, sier Martine Ek Hagen, som også har et annet vesentlig argument for å fortsette:

– Jeg kan jeg ikke gjøre noe annet. Jeg kan ingenting, sier hun – og ler selvironisk.

Avgjørelsen tas før 1. mai.