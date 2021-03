Det er to uker siden Jakob Ingebrigtsen løp først i mål i 1500-meterfinalen under innendørs-EM i polske Toruń. Han tok imot noen koronavennlige gratulasjoner fra konkurrentene og hevet en liten finger i triumf.

Da han poserte for fotografene sammen med hjemmehåpet Marcin Lewandowski, klarte han også å klemme fram et smil som varte i et par sekunder. Etter hvert brettet han ut et norsk flagg som ble rakt ham.

Men det var ingenting som minnet om ellevill seiersjubel. Ingen spontan idrettsglede.

Se løpet og den begrensede feiringen lenger ned i artikkel

– Hvis jeg mister gullmedaljen er det ikke så gøy å skrike og juble, sier 20-åringen i ukens utgave av NRK-podkasten «I det lange løp».

Der avslører Ingebrigtsen at han visste at dramatikken så vidt var i gang – etter at han tidlig i løpet hadde tråkket innenfor lista.

Se situasjonen her:

Her dyttes Jakob utenfor listen Du trenger javascript for å se video.

Var klar for å protestere

– Jeg var ganske sikker på at det kom til å bli voldsomme diskusjoner i etterkant, forklarer han i samtale med NRK-kommentator Jann Post.

– For jeg har tråkket innenfor lista før, og da blir man i utgangspunktet disket av banedommer, og så må man eventuelt legge inn en protest på den disken, og så må man bli frikjent.

Da han startet på intervjurunden, sto han imidlertid oppført som europamester. Så kom det en beskjed om at polske Lewandowski på sølvplass var diskvalifisert.

– Da tenker jeg: «Ok, nå har jeg vunnet». Så blir hans disk bare slettet umiddelbart, og etter et par sekunder kommer min disk opp mens jeg står med BBC og blir intervjuet, forteller Ingebrigtsen.

Ettersom han har vært i situasjonen før, visste han hva han skulle gjøre. Det var bare å gå til juryrommet. Der ble han til saken etter hvert var avsluttet. Han var inne og forklarte seg to ganger.

SAKEN KLAR: Etter to timer i og ved juryrommet, kunne Jakob Ingebrigtsen endelig kalle seg europamester på 1500 meter inenendørs. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Frustrert og sint Gjert

Men det var trenerpappa Gjert Ingebrigtsen som måtte ta den verbale krigen. Den tok han ifølge sønnen helt i overkant på alvor.

– Når han er usikker reagerer han kanskje litt i sinne og frustrasjon. Jeg skal ikke si at han «fyker på» sånn, men det blir litt opphetede diskusjoner med noen av dem som har ting de skulle ha sagt, men også folk som bare står og passer på, skildrer Jakob Ingebrigtsen.

Etter det NRK erfarer, fikk også Gjert Ingebrigtsen en advarsel fra juryen for en i overkant tøff tone.

Men etter et par timer ble argumentet til slutt hørt. Og argumentet var at Jakob Ingebrigtsen havnet innenfor lista som en konsekvens av at han ble dyttet av en polsk konkurrent som prøvde å presse seg inn foran ham.

At Ingebrigtsen fikk EM-tittelen, falt Marcin Lewandowski – som kunne ha rykket opp til gull – så tungt for brystet at han ville trekke seg fra utøverkomiteen i det europeiske friidrettsforbundet.

Jakob Ingebrigtsen slår seg til ro med at knuffing alltid vil være en del av å løpe 1500-meter, ikke minst på en 200 meter lang innendørsbane.

Se løpet – og den meget begrensede feiringen:

Levde seg inn i Klæbo-drama

Før finalen på 3000 meter to dager senere fikk han også sett at knuffing er en del av fellesstart i langrenn.

Da Johannes Høsflot Klæbo ble disket fra femmilsgullet i Oberstdorf etter en liten kontakt med Aleksandr Bolsjunov på oppløpet, kunne Ingebrigtsen levende se for seg den nervøse ventetida med besøk på juryrommet.

– Jeg er i utgangspunktet i min egen boble da, men Gjert er jo engasjert og samboeren hjemme sitter og ser på. Så da ble det at jeg gikk inn og spolte tilbake de siste 5 km og fikk med meg det som skjedde. Jeg kjente meg vel egentlig veldig igjen. Jeg følte det var mye å sammenligne med, sier Ingebrigtsen.

KJENT SITUASJON: I likhet med Jakob Ingebrigtsen måtte Johannes Høsflot Klæbo inn på teppet hos juryen. I motsetning til Ingebrigtsen ble han ikke hørt. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Uten å ta stilling til langrennsreglene, feller han følgende subjektive dom:

– Det jo en konkurranse, man skal konkurrere, da må man jo forvente at det skjer uhell og at man kommer borti hverandre. Jeg er ikke i tvil om at jeg mener Klæbo skulle hatt det gullet, men nå er kanskje jeg inhabil som utøver sjøl.

Livredde små gutter

I motsetning til Ingebrigtsen to dager før, fikk ikke Klæbo tilbake gullet. Etter ha fått med seg den dramatikken, dro Ingebrigtsen i hallen og tok EM-tittelen på 3000 meter etter en finale der han aldri var i nærheten av å bli knuffet ut av noe som helst.

– 1500 og 3000 meter er som to forskjellige verdener. På 3000 virker det som det er en gjeng små gutter som er livredde for å være borti hverandre. På 800 og 1500 er det mange store, sterke og eksplosive folk som ikke er redd for å stramme knyttneven hvis de må det, sier Jakob Ingebrigtsen.

Etter fem EM-gull (3 inne, 2 ute) sikter han seg nå inn mot globale triumfer. Førstkommende mulighet er OL i Tokyo.