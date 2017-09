Unggutten fra Aurskog er allerede en av verdens beste gokart-sjåfører og omtales som Norges aller største talent innenfor motorsport.

Nå har 14 år gamle Dennis Hauger signert en avtale med juniorteamet til Red Bull – et av de desidert største lagene i Formel 1-sirkuset.

– Det å få opp øynene til teamet er utrolig viktig. Hvis Dennis leverer nå, er alle muligheter der, sier pappa Tom Erik Hauger til NRK.

Invitert til England

Det var Bil Norge som første skrev om saken.

Red Bull har fulgt Hauger en god stund. Nylig inviterte de ham til England for å kjøre simulator. Her imponerte kjempetalentet med «vanvittige rundetider».

– Vi har hatt dialog med Red Bull en stund, og det var mange piler som pekte mot Dennis. Da han ble invitert til simulatortesten, gjorde han det veldig bra, forteller manager Harald Huysman.

NRK var med Hauger på gokart-VM i Bahrain i fjor. Da var han klar på at Formel 1 er både målet og drømmen.

– Jeg ønsker å leve av dette, fortalte han.

– Mye nærmere

Fra neste år tar Hauger steget opp fra gokart til Formel 4 med Arden Team. Så må han gå gradene i Formel-klassene for å kunne bli Norges første Formel 1-fører.

– Nå er han mye nærmere. Man må se på veien til Formel 1 som en pyramide som blir trangere og trangere. Han har gjort et kvantesprang fra å være der mange tusen befinner seg, til å gjøre et hopp nærmere verdenstoppen. Kun et titalls førere er «på vent» til Formel 1. Red Bull henter bare nye førere fra juniortemaet, sier Huysman, som sammen med faren er med 14-åringen på VM i gokart i England denne helgen.

BLANT DE BESTE: Dennis Hauger bytter nå ut gokarten med større bil i Formel 4. Foto: CRG

Økonomisk støtte

Kontraktslengden med Red Bull avhenger av hvor bra Hauger presterer. Etter det NRK forstår, kan avtalen sies opp hvis storlaget ikke er fornøyd med utviklingen.

Simulatorene som brukes minner om jagerflysimulatorer, og er verdt flere titalls millioner kroner. Han får også full tilgang til Red Bull-instituttet i Østerrike.

– Det er mye penger i det de dekker, men det viktigste er å komme under programmet for utviklingen og veien videre. Å jobbe med dem mot målet. Det er definitivt mest verdt, sier faren.

Motorsportgiganten har også hentet Johnny Edgar (13), Harry Thompson (13) og Jack Doohan (14) inn i juniorstallen.

– Når jeg ser utenfor Formel 1, er det et lite gap. Det er et par sterke førere i Formel 2 og et par i GP3, men så virker det som det kommer et lite vakuum. Derfor går vi til grasrota og støtter noen unge utøvere i gokart, sier teamsjef i Red Bull, Chris Horner, ifølge Bil Norge.