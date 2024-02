Den svenske landslagsspilleren Kristoffer Olsson lagt i respirator

Det er den danske klubben, hvor også norske Ola Brynhildsen spiller, som opplyser om Olssons tilstand.

Klubben skriver at 28 år gamle Olsson er rammet av det som trolig er en «akutt sykdom knyttet til hjernen».

Olsson har hatt familien sin rundt seg i tillegg til deler av klubbens medisinske team den siste tiden. Han behandles nå av spesialister på området.

– Et team av Danmarks ledende medisinske eksperter arbeider for øyeblikket på høygir med å stille en diagnose og iverksette den rette behandlingen, skriver Midtjylland i en pressemelding.

Går ut med informasjon på grunn av rykter

Midtjylland opplyser at informasjonen kommer ut på grunn av ryktene om Olssons fravær den siste tiden, og at de nå ber offentligheten om vise respekt og ro over Olsson, familien og legene.

– Alle i Midtjylland er selvsagt dypt preget av Kristoffers plutselige sykdom, og våre tanker og fulle støtte går til Kristoffer og hans familie.

Olsson står oppført med 47 landskamper for Sverige. Han kom inn som innbytter i Sveriges forrige tellende kamp, da de vant 2–0 hjemme mot Estland i EM-kvalifiseringen.

Han spilte også samtlige av Sveriges fire kamper i EM i 2021.

Olsson var i Arsenal som unggutt, hvor han som 18-åring fikk spille én kamp i ligacupen. Deretter fortsatte karrieren i Midtjylland, hvor han ble seriemester i 2014/15-sesongen. Olsson dro til AIK i 2017, videre til Krasnodar i 2019 og så til Anderlecht i 2021.

Der ble det én sesong, før han dro på lån tilbake til Midtjylland – en overgang som ble gjort permanent i fjor sommer.

SVENSK PROFIL: Kristoffer Olsson har vært en sentral spiller for Sverige i flere år. Foto: AP

– Et fantastisk menneske

Lagkamerat i Midtjylland, Joel Andersson, sier til Aftonbladet at Midtjylland-spillerne fikk beskjed for noen dager siden.

På spørsmål om hvordan stemningen i troppen er, svarer han:

– Det er vanskelig. Han er et fantastisk menneske. Men vi får se, sier Andersson.

Muamer Tankovic, som har spilt med Olsson på det svenske landslaget og i likhet med Olsson er født i 1995 og fra Norrköping, var i tårer da han ble kontaktet av Aftonbladet.

– Jeg vil si at jeg er fryktelig lei meg. Jeg ble helt knekt av denne nyheten, sier han til den svenske avisen.

PREGET: Muamer Tankovic (til høyre) har vært tett på Olsson (venstre) i mange år. Foto: BILDBYRÅN

Støtteerklæringer fra AIK og Arsenal

AIK, hvor Olsson var med på å vinne Allsvenskan i 2018 har tatt til sosiale medier med støtteord til Olsson.

– Alle i AIK Fotboll er dypt påvirket av hans plutselige sykdom. Våre tanker og vår fulle støtte går til Kristoffer og hans familie. Kjemp, «Koffe», skriver de på X.

– Jeg ble kald i hele kroppen. Samtidig som jeg vil gråte, så håper jeg at det kan gå bra, sier Rikard Norling, som trente AIK til seriegull i 2018, til Aftonbladet.

I AIK spilte Olsson sammen med blant andre Tarik Elyounoussi.

– Det kom som et sjokk. Jeg krysser fingrene og ber til høyere makter om at det skal gå bra. Jeg tenker på ham, og sender varme tanker til ham og hans familie, sier han til Dagbladet, og omtaler svensken som jordnær, familiekjær og en fantastisk god fotballspiller.

Også Arsenal har uttrykt støtte til Olsson.

– Bli frisk igjen snart, Kristoffer, skriver de på X.