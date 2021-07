Den rørende støtten gjør at Lovisa Lindh har det ekstra vondt

– Hvordan har du det?

– Det har vel vært bedre, det skal jeg innrømme, sier Lovisa Lindh.

En av Sveriges største løperstjerner er synlig blank i blikket når hun logger på til det avtalte videointervjuet med NRK et lite kvarter forsinket.

TØFF TID: Lovisa Lindh klarer ikke å holde tårene tilbake når hun forteller NRK om OL-vrakingen. Foto: NRK

– Har du noen tårer igjen?

– Hehe, tja ... Jeg hadde noen her nå for et kvarter siden, jeg har vært i kontakt for første gang med Peter Reinebo, vår ansvarlige, det var derfor jeg ble litt forsinket.

– Håpløst dårlig avgjørelse

Peter Reinebo er mannen som har knust Lovisa Lindhs OL-drøm og med det satt sinner i kok i Sverige, Norge og flere land.

– Dersom hele verden skulle tenkt som Sverige, så ville OL mistet sin sjarm totalt. Jeg synes det er en håpløst dårlig avgjørelse, sa NRKs friidrettskommentator Jann Post da vrakingen ble kjent tirsdag.

Reinebo er den allmektige sjefen i Sveriges olympiske komité (SOK) og bestemmer hvem som skal representere Sverige i OL – og hvem som ikke skal gjøre det. Han følger en annen linje enn sine norske kolleger.

Samtlige norske friidrettsutøvere som er formelt kvalifisert for OL, er tatt ut til å reise. Svenske Lindh er nummer 37 på lista over de 48 som er kvalifisert for kvinnenes 800-meter i Tokyo. Hun er nummer 22 på verdensrankingen. Og ikke minst har hun levert to strålende løp i løpet av den siste uka med en femte- og en sjetteplass i Diamond League på tider godt under to minutter.

Det holder ikke i Sverige. Der må man ha overbevist Peter Reinebo om at man er god nok til å bli blant de åtte beste. Det mener for øvrig Lovisa Lindh at hun potensielt kan være, men sjefen er av motsatt oppfatning.

BLÅGULT HÅP: Lovisa Lindh løp seg inn i svenskenes hjerter med EM-bronsen i 2016. Siden har hun hatt vanskelige år, men denne sesongen har hun vist sitt gamle jeg. Foto: Heiko Junge / NTB

– Prøver bare å forstå

I torsdagens telefonsamtale levnet han ikke 29-åringen et snev av håp.

– De står helt fast på sin beslutning. De anser ikke at jeg har mulighet til å bli topp åtte, og da fortjener jeg ikke en plass, sier Lindh til NRK

– Hva sa du til ham for å prøve å endre hans oppfatning?

– Jeg prøver bare å forstå, for jeg har ingen forståelse for dette. Og jeg synes at det ikke er en riktig beslutning.

Det paradoksale oppi det hele er at Lovisa Lindh allerede har fått utdelt både akkreditering og bagasjelapper for å reise til Tokyo. Fordi hun var kvalifisert, ble hun invitert av IOC. Det svenske friidrettsforbundet takket ja. Men den svenske olympiske komiteen sa altså nei.

Lindh viser fram akkrediteringen til NRK som hun bare kan «elda upp». Altså brenne.

– Hva gjør du med den?

– Jeg vet ikke. Enten så kaster jeg den, eller så setter jeg opp den på veggen som en motivasjon.

MOTIVASJON ELLER SØPPEL: Denne akkrediteringen får Lovisa Lindh aldri brukt til det den egentlig skal brukes til. Du trenger javascript for å se video. MOTIVASJON ELLER SØPPEL: Denne akkrediteringen får Lovisa Lindh aldri brukt til det den egentlig skal brukes til.

Støtten varmer og smerter

Ettersom det svenske friidrettsforbundet først takket ja til plassen, blir Lindh heller ikke erstattet i OL. Ingen fra ventelista rykker inn. Det gjør saken enda verre, føler Lovisa Lindh.

– Jeg er jo fryktelig lei meg for at jeg ikke får min plass, og jeg vet jo hvordan det føles å ikke få være med. Nå er det noen andre som ikke engang får sjansen. Og jeg kan jo bare sette meg inn i hvordan denne personen føler seg akkurat nå, sier hun.

Lovisa Lindh har fått over 2000 meldinger etter vrakingen, forteller hun. Det er utelukkende støtte å få.

– For det første så er det jo fint, på én måte. Jeg blir utrolig glad og rørt. Samtidig gjør det ekstra vondt også, for da vet jeg at det er jeg som har rett. Det er min plass som jeg ikke får lov til å fylle opp nå, liksom, sier Lovisa Lindh.

FIKK AKKREDITERING: Etter sterk løping i Stockholm søndag, fikk Lovisa Lindh OL-akkrediteringen utdelt. Tirsdag kom kontrabeskjeden. Foto: PETER HOLGERSSON / BILDBYRÅN

– Hva gjør dette med deg som idrettsutøver og person?

– Jeg vet ikke riktig. Jeg tror ikke at jeg har egentlig oppfattet at jeg ikke får være med før den siste uken, når jeg ser hvordan alt har blitt håndtert. Det har vært ekstremt tøft, sier hun mens tårene triller.

– Det har gått mellom håp og fortvilelse egentlig hver dag siden tirsdag forrige uke. Jeg har fått ulike beskjeder om hva som gjaldt. Og jeg har prestert under det største presset jeg noen gang har vært under, men det hjelper liksom ikke.

Reinebos svar: – Resultatene holder ikke

Ifølge Lovisa Lindh har trener Louis Heyer tenkt å gjøre et siste framstøt. Men Heyer er ikke mer imponert over prosessen enn sin utøver.

– All prat med SOK de siste månedene og all kommunikasjon gjorde ting bare mer komplisert. SOK bør ta ut de som er i best form. Lovisa er i god form og stabil, hun har alt de trenger. Når du er stabil så kan du få et bra resultat. Men de har et «one-man-show» som bestemmer alt, og dessverre svarte han ikke før eller etter beslutningen, sier Heyer til NRK.

Overfor SVT forklarer Peter Reinebo vrakingen av Lovisa Lindh og Melker Svärd Jacobsson, som er i tilsvarende situasjon, slik:

– Resultatene de har levert holder dessverre ikke. Melker og Lovisa er internasjonalt kvalifisert via ranking, men har ikke de faktiske resultatene i meter og centimeter eller minutter og sekunder som kreves for at for at vi skal kunne vurdere dem til å ha et topp åtte-nivå.

Som svar på kritikken som er kommet, sa han:

– Jeg synes jeg har svart på det jeg trenger å svare på.