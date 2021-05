I sagaen om Erling Braut Haalands fremtid er to ting klare:

Dortmund vil ikke selge ham i sommer.

Alle vil ha Haaland.

Deretter vil flere faktorer avgjøre hvor mye press som vil ligge på Dortmund til å selge. Disse inkluderer jærbuens agent Mino Raiola, finansene til de interesserte klubbene, og Haaland selv.

Men alle disse tre påvirkes av en fjerde faktor: Hvorvidt Dortmund når mesterligaen i år.

Derfor er de neste to kampene så kritiske for Dortmund.

Prislapp: 1,8 milliarder

Dortmund kan sikre seg billett til turneringen om de slår Mainz borte i dag. De ligger på fjerdeplass i tysk Bundesliga, ett poeng foran Frankfurt med én kamp mindre spilt.

Vinner ikke Dortmund i dag, må de slå Leverkusen hjemme neste helg for å være garantert spill i mesterligaen.

Faller Dortmund ned til femteplass, vil de ikke kvalifisere seg.

Denne faktoren påvirker klubben finansielt. En billett til fotballens gjeveste klubbturnering er verdt flere hundre millioner kroner i ekstra inntekter. Vinneren av turneringen mottar rundt én milliard totalt.

Slike penger er livsviktige for Dortmund, som har omtrent halvparten av inntektene til giganter som Real Madrid og Barcelona. Kronene er spesielt verdifulle siden pandemien har rammet samtlige klubber så hardt.

HAALAND: Erling Braut Haaland ble kåret til sesongens spiller i tysk Bundesliga. Foto: Maja Hitij / AP

Enkelte har faktisk spådd at Dortmund vil måtte selge Haaland i sommer om de feiler. Ifølge en rekke medier har han en klausul som gjør at han kan dra for 750 millioner kroner i juli 2022. Men om Dortmund selger ham i år, kan de få langt mer.

Flere medier, blant dem ESPN, hevder at prislappen er på 1,8 milliarder kroner. Slik kan Dortmund dekke det de taper på å gå glipp av mesterligaen.

Det er imidlertid usikkert om denne teorien holder vann. Nylig sa Dortmunds daglige leder, Hans-Joachim Watzke, at de ikke har noen økonomiske grunner til å selge Haaland i sommer, selv om de ikke når mesterligaen.

Dessuten kan det gi økonomisk mening for Dortmund å beholde Haaland ett år til, siden han fort kan skyte dem inn igjen i mesterligaen neste år.

Haalands to mål mot Leipzig i den tyske cupfinalen på torsdag, som Dortmund vant 4–1, var en ny påminnelse om hvor mye han betyr for laget.

TROFE: Haaland og Jadon Sancho nyter pokalen som det synlige beviset på at de er tyske cupmestere. Foto: Martin Rose / AP

Med andre ord kan man si at Dortmund kan beholde ham uavhengig av hva som skjer i Bundesliga.

Men om laget havner utenfor topp fire, vil det være krise for Raiola og Haaland selv. Og det kan få konsekvenser for hva Dortmund gjør.

Blir aldri lei

Haaland har så langt ikke gitt tegn til at han vil bort fra Dortmund i sommer. Han har sagt at han er fornøyd i klubben, og enn så lenge virker det slik.

Men en sesong uten mesterligaen vil helt klart være en enorm skuffelse for ham.

Mesterligaen er blitt hans turnering. Det var der han fikk sitt store gjennombrudd da han scoret hattrick for Salzburg i debuten, mot Genk, i september 2019. Kvelden før kampen hørte han på mesterligasangen i bilen.

Senere har Haaland sagt at han bruker den samme hymnen som alarmklokke.

– Det er en sang jeg aldri blir lei av å høre, sier han.

Hans største øyeblikk har kommet i den turneringen, fra de to målene mot Paris Saint-Germain til de fire mot Sevilla. Han står med 18 mål på 14 kamper totalt, og vil 99,99 prosent sikkert bli turneringens toppscorer denne sesongen.

Da han scoret to mot Sevilla i februar, ble rivaliseringen mellom ham og Kylian Mbappé løftet opp som fotballens neste store duell etter Lionel Messi mot Cristiano Ronaldo. Kun i mesterligaen kan man få slik hyllest.

Og det vet Raiola.

Foran skjema

Alle målene i mesterligaen har bidratt enormt til å drive opp verdien til Haaland. Skulle han selges nå, vil Raiola kunne utnytte den enorme oppmerksomheten rundt 20-åringen akkurat nå.

Men om Haaland skulle selges neste år, er det en risiko for at han kan miste form, bli skadet eller overskygges av noen andre. Raiola vil være avhengig av nye, store prestasjoner for å få så mye ut av overgangen som mulig.

Og slike prestasjoner blir vanskeligere å levere om man ikke spiller i mesterligaen.

Dermed kan det gi mening for Raiola å legge opp til en overgang nå. Flere av uttalelsene hans de siste månedene tyder på at han vil prøve seg. Men, kjære Mino: Betyr ikke klausulen fortsatt at Dortmund ikke må selge Haaland før neste år?

– Det er enda viktigere om spilleren vil forlate klubben eller ikke, sa Raiola til den spanske avisen Diario AS.

Men du vet at Dortmund ikke vil selge?

– Jeg respekterer det, men det betyr ikke at jeg er enig, sa Raiola til Sport1.

RAIOLA: Mino Raiola er den mektige agenten til jærbuen. Foto: Valery Hache / AFP

Raiola har en annen grunn til å ønske en overgang nå, uavhengig av mesterligaen: Haaland er klar. Raiolas plan var åpenbart at Haaland skulle spille i Dortmund frem til 2022 og så dra til en større klubb.

Men Haaland har utviklet seg kjappere enn noen hadde trodd, inkludert Raiola selv.

– Han ligger foran sitt eget skjema. Kanskje var jeg for forsiktig da jeg foreslo at vi skulle dra til Dortmund, sa Raiola til The Athletic.

Men igjen, Mino: Sier ikke Dortmund at de ikke vil selge nå?

– Det er deres offisielle mening. Men jeg har en annen mening: Jeg tror at om en god mulighet dukker opp hvor alle er fornøyde, så vil vi legge det på bordet, sa han til Diario AS.

Med andre ord: Dortmund sier de ikke vil selge … men vent og se hva jeg finner på.

Kompromissløs

Slike sitater øker muligheten for at Raiola kan prøve å ta Haaland ut av Dortmund i sommer likevel. Raiola og Dortmund skal ha et godt forhold, men det er en grunn til at Raiola omtales som en av fotballens mest aggressive og kompromissløse agenter.

Dessuten jobber ikke Raiola for Dortmund. Ofte har han sagt at han kun bryr seg om hva som er best for spillerne han representerer.

Skal Haaland dra i sommer, trenger Raiola en kjøper. Verken Real Madrid eller Barcelona har råd til Haaland nå, men Manchester City og Chelsea kan ha pengene klare.

Spesielt City trenger en spiss med en gang, da Sergio Agüero vil forlate dem etter sesongen. Flere medier, blant dem The Times, skriver at Haaland er Citys førsteprioritet i sommer.

Chelsea sies også å vurdere å prøve seg på Haaland i sommer, fordi de vet at han sannsynligvis vil gå til en enda større klubb om en stor budrunde oppstår neste år.

Så spørs det hvor Haaland selv vil spille. Drømmer han om Spania, må han vente. Vil han til England, kan det gi mening å dra nå – og bli med på et lag som ikke bare spiller i mesterligaen neste år, men som har sjanser til å vinne den.

Hva betyr alt det for Dortmund? De kan risikere at Raiola vil skape trøbbel for dem. På kort sikt er uansett oppgaven klar: Vinn minst én av de to siste kampene. Da vil situasjonen bli mye enklere.