På den siste av de åtte skytingene kom Hanna Öberg alene inn, men med Ingrid Landmark Tandrevold snaue ti sekunder bak.

Presset var stort for hjemmehåpet, og det taklet ikke den svenske kvinnen i det hele tatt.

Fire bom på rad sørget for at det ble strafferunde på Öberg.

– Stakkars Sverige, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

SPRAKK: Hanna Öberg. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

– Total sprekk, konkluderte Ola Lunde.

– Det klart jeg ikke er fornøyd med det som ble levert der. Jeg ble overrasket. Jeg bare fortsatte å bomme og da tenkte jeg «hva er feilen?», sier Hanna Öberg til NRK.

– Det er sånt som skjer, og jeg kommer ikke til å grave meg ned etter det her, fortsetter Öberg.

– Akkurat dette så jeg ikke komme, at Hanna Öberg skulle starte med fire bom på stående skyting. Det var en skikkelig skrell. All ære til Ingrid som holdt hodet kaldt, sier Synnøve Solemdal.

For til tross for at Tandrevold måtte bruke to ekstraskudd, gikk Fossum-kvinnen ut i klar ledelse og sørget for norsk seier.

Norge vinner i Östersund! Du trenger javascript for å se video.

Med en seiersmargin på 41 sekunder, vant Marthe Kråkstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Knotten og Tandrevold sesongens første stafett.

– Jeg var helt inspirert etter de andre sine etapper. Tenk at vi vant. Det var helt rått, sier Tandrevold til NRK.

– Jeg er skikkelig stolt av gjengen min, konkluderte Tandrevold.

Sverige ble nummer to, mens Tyskland på tredjeplass var 47 sekunder bak Norge.

– Det var ganske stort. Det er stort å få sin første pallplass, sier Kråkstad Johansen til NRK.

NORGE PÅ TOPP: De norske kvinnene kunne stå øverst på pallen i Östersund. Foto: Pontus Lundahl / AP

Debutanten hylles

For Kråkstad Johansen hadde bare gått to individuelle verdenscuprenn i karrieren, før hun debuterte på stafett på førsteetappen onsdag.

Der ble det en perfekt start for utøveren fra Mo i Rana, med fem treff på første skyting.

– Strålende av Marthe Kråkstad Johansen. Første virkelige test som stafettløper for Norge og ut i tet, sa NRK-kommentator Jann Post.

Også på den andre skytingen ble det fem treff av debutanten.

– Jeg hørte det på radioen da jeg varmet opp. Det var bare helt rått. Ti av ti treff rett ned, sier Tandrevold.

– Jeg synes det er så artig å se. Hun er altså så kald og det ser så fint ut på skytebanen. Det ser så trykt og sikkert ut. Jeg koser meg så mye når Marthe skyter stående, sier Solemdal.

– Perfekt skyting, sier NRK-kommentatoren Du trenger javascript for å se video.

Dermed var Kråkstad Johansen med i tetgruppen inn til første veksling.

– Jeg tror vi kan slå fast en gang for alle at Krågstad Johansen har levert det hun skal i søknad som førsteetappeløper for Norge i årene fremover, sier Bjørn.

– Hvordan er det for deg å få så mye ros etter en sånn etappe, Kråkstad Johansen?

– Det tar jeg veldig med meg videre. Det skal jeg bruke på sprinten og de neste rennene, svarer Kråkstad Johansen.

Ut på den andre etappen var det heller ikke rutine for Norge, der Juni Arnekleiv skulle ut på sin andre verdenscupstafett i karrieren.

Den forrige var også i Östersund, og den stafetten – som ble gått i mars – endte med seier til Norge. Onsdag la hun grunnlaget for nok en norsk triumf.

Etter en etappe med to ekstraskudd og god fart i sporet, hadde Arnekleiv skaffet en luke på 37 sekunder ned til Tsjekkia halvveis på stafetten.

– For en stafettetappe hun gjør, sier Post.

Iskald Arnekleiv skaffer luke for Norge Du trenger javascript for å se video.

På den tredje etappen var det Karoline Knotten som gikk for Norge, men fra dybet hadde Sverige gått seg oppover i løpet av stafetten.

Med lynraske Elvira Öberg hentet svenske sekund for sekund på Norge, og inn på den sjette skytingen lå lagene så godt som likt.

Dramatisk skyting

Der måtte Knotten ta i bruk samtlige tre ekstraskudd, og mens yngstesøster Öberg gikk ut i tet holdt alt på å gå galt for Norge.

– Og så mister hun ekstraskuddet og må hente det! Da går det enda flere sekund og blir mer stress, utbrøt Ola Lunde.

Knotten mister ekstraskuddet Du trenger javascript for å se video.

Knotten lot seg imidlertid ikke stresse og fikk ned den siste blinken.

– Det er veldig godt gjort av Knotten, sier Post.

Luken opp til de svenske kvinnene hadde uansett blitt 23 sekunder før Tandrevold ble sendt ut på den siste etappen.

I duell med eldstesøster Öberg gikk hun betydelig raskere og med feilfri liggende skyting var avstanden nede i ti sekunder.

Den avstanden holdt seg inn til siste skyting, og der ble det som kjent helsprekk på Hanna Öberg.

Norge gjorde som de gjorde i Östersund i mars, og vant kvinnenes stafett.