Det ble, ikke spesielt overraskende, italiensk seier i dagens åpningsrenn i skiskyting på Natrudstilen, noen kilometer fra Sjusjøen.

FAVORITTSEIER: Lisa Vittozzi viste at fjorårssesongen ikke var noe blaff. Hun vant kontrollert i den norske åpningen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Lisa Vittozzi hamret ned ti av ti blinker i sprinten, leverte god fart i sporet og vant som hun ville foran relativt ukjente Ingelina Andersson.

Svensk eiendomsmegler

Den svenske 28-åringen har tidligere jobbet som eiendomsmegler. Hun har ikke plass på det svenske verdenscuplaget og ifølge NTB har hun en 44.-plass fra sprinten i Anterselva i januar 2012 som karrierebeste i verdenscupen.

Likevel slo hun de norske jentene med grei margin i lørdagens åpning.

– Det er kjempekult, og jeg er kjempeglad. Jeg trodde ikke jeg skulle dele pallen med første- og andreplassen fra verdenscupen totalt forrige sesong, sier Andersson til NRK.

BANKET NORDMENNENE: Ingelina Andersson (28) jobber til daglig som eiendomsmegler i Oslo. I dag banket hun de norske skiskytterproffene på Sjusjøen. Foto: NRK

– Fortell litt om bakgrunnen din?

– Jeg bor i Oslo og trener med Holmenkollen skiskyting, og det her er den andre sesongen jeg gjør det. Jeg har en trener som heter Jon Kristian Svaland, den beste treneren jeg har hatt, og fantastiske mennesker rundt meg.

– Du var eiendomsmegler tidligere, hvordan har det vært å bli fulltidsutøver?

– Det er gøy. Jeg snakket med mamma her om dagen, og sa jeg måtte skaffe meg en hobby. For innimellom synes jeg det er litt lite å gjøre. Så jeg vurderer å begynne å strikke, det er noen her i Norge som sier at det er gøy, men jeg vet ikke om det er noe for meg, sier hun til NRK.

Italienske Dorothea Wierer ble nummer tre, mens ukrainske Vita Semerenko ble nummer fire i den norske åpningen.

Ingen stor norsk dag

Beste norske ble Marte Olsbu på 5. plass. Flere av de norske jentene viste tegn på form, men ingen av dem klarte to fulle hus. Da er det normalt vanskelig å vinne sprintrenn - og sånn ble det i dag også.

Sesongåpning skiskyting Ekspandér faktaboks Sprint kvinner 7,5 km (antall strafferunder i parentes): 1) Lisa Vittozzi, Italia 20.49.8 (0), 2) Ingela Andersson, Sverige 0.18,3 min bak (0), 3) Dorothea Wierer, Italia 0.28,4 (1), 4) Vita Semerenko, Ukraina 0.37,4 (0), 5) Marte Olsbu Røiseland, Froland IL 0.43,0 (2), 6) Karoline Knotten, Vingrom IL 0.55,4 (0), 7) Franziska Preuss, Tyskland 0.57,0 (1), 8) Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum 1.01,5 (1), Caroline Colombo, Frankrike 1.04,5 (0), Eva Puskarcikova, Tsjekkia 1.07,7 (1).

Olsbu gikk godt i sporet i snøværet på Natrudstilen, men bommet to ganger. Nest beste norske ble Karoline Offigstad Knotten kom på 6. plass, mens Ingrid Landmark Tandrevold gikk inn til 8. plass.

BESTE NORSKE: Marte Olsbu gikk inn til en godkjent 5. plass lørdag, til tross for to bomskudd. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Marte Olsbu svarer følgende da vi spør hvilke svar hun fikk i dag:

– At det er tungt å gå skirenn. Jeg er veldig fornøyd med den liggende skytingen min i dag. Der var jeg offensiv og bare gikk på, og det lønte seg. Så ble jeg litt psyket ut av vinden på stående, og selv om det løyet til jeg begynte å skyte, fikk jeg to skikkelig slurvebom som jeg er veldig misfornøyd med. Det ble tungt på sisterunden i dag, men samtidig godt å kommet i gang, sier Olsbu Røiseland til NRK.

«Miniverdenscup»

– Hvor mye preges dere av været?

– Det er en del av det å være vinteridrettsutøver. Dette er ikke det verste vi kommer til å oppleve i år.

– Ingen norske på pallen i det som er nasjonal åpning, hva tenker du?

– Sånn er det. Det er et sterk startfelt. Det er nesten som en mini-verdenscup, de aller beste nasjonene er her i dag. Vi fikk prøvd oss frem mot Østersund og nå vet vi litt hvordan ståa er.

Ingrid Tandrevold føler at det er «litt typisk henne» å ikke gå et optimalt åpningsrenn.

– Jeg er fornøyd med skytingen. Synes jeg jobber bra på standplass. Minst ni treff er der jeg har lyst til å ligge på sprinter. Og så var jeg litt seig i kroppen, litt seig i gassen rett og slett. Men det er litt typisk meg i det første rennet for sesongen, sier Landmark Tandrevold til NRK.

– Hvor skumle er det italienske laget?

– Lisa er veldig solid og Dorothea også, men selv om det er nasjonal åpning for oss, så stiller vi på ganske like premisser tror jeg. Vi skal gå veldig mange renn senere, og det er noe vi norske utøverne er inneforstått med. Så jeg tror vi skal klare å matche dem bra i løpet av sesongen, sier Tandrevold.

Tiril Eckhoff hadde ingen optimal dag, og skjøt på seg både en bom på liggende og en på stående. Hun gikk inn til en skuffende 11. plass.

– Jeg synes det var mye bra, men det er litt typisk med bom på førsteskuddet og på det siste skuddet. Det er det første skirennet, så jeg er ikke helt fornøyd med det, sier Tiril Eckhoff.