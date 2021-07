– Noen synes det er helt vilt, og sier at sånt gjør man bare ikke. Andre synes det er veldig morsomt, og nå har mange danske medier kontaktet meg, sier Søren Riis-Jensen til NRK.

Han er bosatt i Danmark og jobber som lærer. Han har fulgt det danske landslaget tett gjennom hele EM, og har sett dem spille mot Belgia, Russland og Wales.

Men for mange supportere ble det stopp for eventyret nå. For det er strenge innreiserestriksjoner i Storbritannia, der de skal møte England i semifinalen på Wembley.

Det betyr at det i stor grad vil bli dansker som bor i England som er til stede. Men Riis-Jensen er et unntak.

Da danskene slo ut Wales, skulle de møte Tsjekkia i Baku. Den turen droppet Søren, og han tok i stedet sjansen på at de ville ta seg videre til semifinalen. Han tok flyet til London for fem dager siden, og satte seg på et karantenehotell ved flyplassen.

HOLDT SEG INNE: Søren Riis-Jensen var ikke ute i frisk luft før han skulle teste seg ut av karantenen. Foto: Privat

– Dette er noe av det største jeg har opplevd. Når vi opplevde dette med Christian Eriksen i tillegg, og vi har slitt med å gå på kamper en stund på grunn av korona ... Jeg har aldri opplevd noe lignende, forteller han.

Det var danske TV 2 som omtalte saken først.

Han begrunner reisen med at han hele tiden har sagt at han skal se EM når det kommer. Da han øynet muligheten for en semifinale, var han ikke i tvil om at han ville til London.

– Det er skikkelig trist

Reisende til Storbritannia skal testes på flyplass og etter fem dagers opphold. I tillegg forteller Riis-Jensen at britiske myndigheter har ringt ham for å sjekke at han er der han skal være.

– De truer med opptil 10.000 kroner i bøter dersom jeg ikke overholder reglene. Om det skjer, vet jeg ikke, sier dansken.

Riis-Jensen understreker at han har overholdt reglene til enhver tid. Han har nytt godt av god service på hotellet, og dessuten hatt mye sport å se på.

– Jeg har sett mye fotball, Tour de France og Wimbledon. I tillegg har jeg lest litt bøker, forteller han om tiden i karantene.

CHELSEA-SUPPORTER: Søren Riis-Jensen er en ivrig Chelsea-supporter, og han møtte sin favoritt-nordmann Tore André Flo i Baku for to år siden.

Han har med andre ord fått tiden til å gå. Når han snakker med NRK er han på vei inn mot den mer sentrale delen av London.

Etter hvert skal han møte flere dansker.

– Det blir arrangert et møte ved London Bridge på onsdag. Det kommer en del dansker, for det er mange som bor her i London, sier han.

Men som de fleste andre, hadde han håpet på enda flere. I motsetning til de foregående kampene, vil det ikke bli stappfullt med dansker. Det synes han er leit.

– Jeg synes det er skikkelig trist, fordi smittetallene i Danmark er lave og vi har nesten kontroll på det. Men England på sin side kjemper mye mer mot disse problemene. Derfor er det veldig irriterende at man som danske må etterleve alle regler som finnes for å komme inn i Danmark – og reglene gjelder også hvis man er vaksinert, sier han og fortsetter:

– Det er skikkelig trist for alle danskene som kunne vært på Wembley på onsdag og skapt en stemning som vi aldri har opplevd tidligere.

Kongelig støtte

Onsdag kveld er det altså alvor for danskene. De skal møte England, som har virket meget solide i årets EM. I tillegg har de en enorm hjemmefordel på Wembley.

Riis-Jensen innrømmer at det blir veldig vanskelig å ta seg til finalen, men han har et håp.

– Jeg håper at de vinner, og jeg håper på 2-0-seier, sier den danske supporteren.

Dersom han skulle treffe på resultatet, vil det bety finale for de røde og hvite. Han skal være i storbyen frem til mandag, noe som vil si at han kan få med seg en eventuell finale også.

– Jeg har dessverre ikke billett til finalen, for de første billettene er utsolgt, sier han.

Riis-Jensen håper på å skaffe seg billett på en eller annen måte uansett, dersom det skulle bli finale for hans hjemland.

Han blir imidlertid ikke den eneste tilreisende dansken. På Wembley kommer også det danske kronprinsparet til å være på plass. Det ble tirsdag klart at Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary tar med seg eldstesønnen Christian til Wembley.

– Det er helt naturlig at den kongelige familien, også her, representerer Danmark, sier kongehusets kommunikasjonssjef Lene Balleby til dansk TV 2.