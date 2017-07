Dansk sykkelsjef: – Norges feil at podiedamene forsvinner

– Podiedamer er en del vår kultur – akkurat som at vi drikker champagne. Det skal feires! Det skal være premiepiker, sier Brian Holm, sjefen for Quick-Step Floors.

Dansken har hatt mye å glede seg over under årets Tour de France, men humøret endret seg fort da han så gårsdagens nyhet fra Vuelta a España.

SINT: Sykkelprofilen Brian Holm liker ikke trenden – og gir Norge skylden. Foto: Claus Bonnerup / AP

De har nemlig bestemt seg for å droppe de tradisjonelle podiedamene – som ofte hentes fra lokale modellbyråer – og satser heller på menn og kvinner i «smakfulle klær», ifølge Cycklingnews.com.

Og dansken vet akkurat hvem som har «skylden» for denne trenden:

– Dette er noe nordmennene har funnet på. Dette er den norske moralen. Jeg ble så forbannet og sur da jeg så overskriften om Vueltaen.

– Skal vi droppe champagne og?

Grunnen til at Holm peker på Norge, er at det tidligere i vår ble klart at sykkel-VM i Bergen bytter ut podiedamene med ungdom i bunad under premieutdelingene.

– Ja, selvfølgelig er det Norges feil at podiedamene forsvinner. Det er de som startet det. Det var de som fant på at det var sexistisk og at det er en «utstilt kvinne». Jeg tror Australia også har fulgt etter. Ikke engang svenskene kan finne på noe slikt, og er det noen som er idioter, så er det svenskene. De har ikke engang sykkelløp, sier Holm.

Den danske sykkelsjefen smiler lurt mens han prater, men det er tydelig at han mener det han sier.

– Norge er som en saudiarabisk oljestat hvor man ikke skal vise seg. De skal ha burka på. Skal vi også droppe å ha champagne på podiet? Nei, jeg er ikke fornøyd med det. Nordmennene er noe «skid».

SISTE KYSS: Nairo Quintana og de andre syklistene får trolig ikke flere kyss på podiet i Vuelta a España. Foto: Jose Jordan / AFP

Sykkelpresidenten ler av danskens utbrudd

Det var sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen som gikk ut i media og fortalte at det ikke kom til å være podiedamer i Bergen under sommerens VM.

VIL ENDRE TRENDEN: Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen synes tradisjonen med podiedamer er mannssjåvinistisk og gammeldags. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Han ler høyt når han hører om Brian Holms utbrudd.

– Jeg synes det er helt fantastisk hvis det er slik at Brian Holm irriterer seg over at podiedamer forsvinner fra internasjonale sykkelritt, sier Hansen til NRK.

Han er slår fast at det aldri var aktuelt å bruke lettkledde damer under sykkelfesten i Bergen.

– Jeg synes det er både mannssjåvinistisk og gammeldags hvordan dette fremstår. Podiedamer er en uting, som har vart altfor lenge. Vi måtte rett og slett gå vekk fra det. Det er de som har vunnet og prestert som skal få hyllesten, konkluderer sykkelpresidenten.