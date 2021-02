Da NRK spør VM-deltakeren om eksplosjonen i hjemlandet, kommer tårene

– Nå får du meg til å gråte, sier Keirouz.

Hun var i godt humør da hun kom i mål etter sitt kvalifiseringsløp i Oberstdorf. Men så fort spørsmålet om tragedien som rammet hjemlandet i august kommer, får hun det tøft med å holde tårene tilbake.

– Jeg hadde mange venner og familiemedlemmer som gikk bort. Det har vært vanskelig, men vi har fortsatt håp, sier hun.

En vanskelig tid

RUINERT: Havna i Beirut var ikke til å kjenne igjen etter to voldsomme eksplosjoner som kostet 204 mennesker livet i august. Foto: Hussein Malla / AP

Nour Keirouz står med solbriller under intervjuet, men det er ikke vanskelig å se at hun blir veldig preget når hun prater om det.

204 mennesker mistet livet, og over 6500 mennesker ble skadet da to store eksplosjoner rammet havna i Beirut. Keirouz håper VM-deltakelsen kan få frem litt smil i et hardt prøvet land.

– Vi er her for å gjøre skisporten mer synlig i Libanon og for å gi litt håp og glede til de hjemme, sier Keirouz.

Hun forteller om en vanskelig tid både for henne selv og hele landet. Eksplosjonen kom mitt under en pandemi og økonomisk krise i landet. Men i VM klarer Keirouz og lagvenninnene å fokusere på andre ting.

Nour Keirouz mistet familie og venner i eksplosjon: Vil kjøre landet sitt stolt Du trenger javascript for å se video.

– Vi tenker hele tiden på alle som gikk bort, familiene deres og den økonomiske krisen. Så i utgangspunktet er det ikke sport vi tenker mest på, men vi klarte å komme oss hit. Vi vil gjøre landet vårt bedre i sport. Det kan hjelpe oss vanskelige tider.

Vil få flere inn i skisporten

27-åringen er populær i hjemlandet. Mye på grunn av at hun har blitt en stor stjerne på TikTok, men også fordi hun har stått i bresjen for å få skisporten til Libanon.

I OBERSTDORF: Nour Keirouz var en av de første som fikk teste løypene i Oberstdorf i konkurranse da hun gikk kvalifisering onsdag. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / DPA

– Jeg er en del av den første generasjonen skiløpere i landet vårt. Så det er ikke veldig avansert det vi driver med ennå, men vi prøver å motivere de yngre til å begynne på ski.

– Vi har snø og gode forutsetninger, men etter å ha gått her i dag, er det fortsatt en vei å gå med løypene, sier Keirouz og titter bak mot løypene i som har fått mye kritikk av langrennseliten de siste dagene.

På onsdagens fem kilometer lange kvalifisering var det kun de to lagvenninnene som var bak henne på resultatlista. Likevel smilte hun fra øre til øre når praten dreide seg inn på opplevelsen ute i løypa.

– Det var hardt, men veldig bra. Vi er ikke vant til så tøffe løyper i Libanon, men dette var en veldig god erfaring, sier Nour Keirouz og smiler.