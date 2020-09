Cupen for herrer er avlyst

NM i fotball for herrer er avlyst, melder Norges Fotballforbund. Det skal fortsatt gjennomføres en cup for kvinnene.

– 2020 er et unntaksår for samfunnet og for norsk fotball. For første gang i historien, med unntak av krigsårene, er det ikke mulig å gjennomføre et normalt norgesmesterskap for herrer. NFF har hele tiden hatt som mål å få i gang hele fotballen. Når myndighetene ikke har gitt grønt lys for trening og kamp for alle, kan NM i 2020 uansett ikke gjennomføres med at breddeklubbene får delta, sier NFF-president Terje Svendsen i en pressemelding.