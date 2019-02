Kasper forsvarer valget av Pattaya

FIS-president Gian-Franco Kasper (75) forsvarer beslutningen om at Det internasjonale skiforbundets kongress legges til Thailand. Norges Skiforbund ønsket at FIS-kongressen i 2020 ikke skulle arrangeres i Pattaya.

– Pattaya er ikke bare sexindustri. Etter det jeg vet, er det en by med fasiliteter for å avholde store kongresser. Byen har også den luksusen vi trenger for våre delegater, sa FIS-president Kasper på en pressekonferanse i Seefeld.