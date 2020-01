City lekte med United i Ligacupen: – Du skulle nesten ikke tro de spilte i samme divisjon

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det er nesten 40 år siden Manchester United hadde like lav seiersprosent som akkurat nå under Ole Gunnar Solskjær. Det hjalp heller ikke på nordmannens skrekkstatistikk at United ble rundspilt av Manchester City i den første av to kamper i semifinalen i Ligacupen.

Rødtrøyene ble tidvis fullstendig utspilt av de lyseblå gjestene, og da dommeren blåste av kampen sto det 1-3 på resultatlista. Dermed har Solskjærs menn fått det verst tenkelige utgangspunktet foran returoppgjøret 29. januar.

Helsvart første omgang

Til tross for at resultatene har variert voldsomt for Solskjærs menn denne sesongen, har laget spilt godt på hjemmebane og sto uten tap på de 13 siste kampene på Old Trafford.

Men med flere sentrale spillere ute med skader, deriblant Paul Pogba og Scott McTominay, ble byrivalen en hard nøtt å knekke for rødtrøyene.

Allerede etter 17 minutter havnet United i trøbbel, da Citys Bernardo Silva fikk drømmetreff og klinket ballen rett i krysset. Og vondt ble verre da samme mann spilte fri Riyad Mahrez som enkelt doblet ledelsen til 2-0. Ydmykelsen var imidlertid ikke komplett før Andreas Pereira satte ballen i eget mål kun få minutter senere.

– Vi var veldig gode og kunne scoret flere mål. Vi kontrollerte kampen hele den første omgangen, sier Silva etter kampen til Viasats reporter Jan Åge Fjørtoft.

Foto: Paul Ellis / AFP

– Du skulle nesten ikke tro de spilte i samme divisjon. Det må være ekstremt skremmende for Manchester United å se en slik klasseforskjell. De blir totalt spilt av banen, sier Morten Langli i Viasat-studio.

Ledelsen til pause kunne fort vært større og United-spillerne ble buet av banen etter den helsvarte omgangen. Dermed sto Solskjærs menn foran en nærmest umulig oppgave foran den andre omgangen.

– Det kunne vært flere scoringer til dem, selvfølgelig kunne det det. Fra det første målet mister vi hodet litt. Vi ble løpende mye imellom. Vi visste at vi måtte prøve å presse for å få scoringer, sier Solskjær til Viasat og fortsetter:

– Det andre målet er dårlig forsvart, og det tredje så det ut som om spillerne hadde gitt opp. Så fikk de snudd om litt oppe i hodet i pausen, og gjorde en god andre omgang, sier han.

Pyntet på resultatet

Dagens United-kaptein, Marcus Rashford, hevet seg imidlertid betraktelig fra første omgang og satte inn reduseringen i det 70. minuttet. Han var også nærme å bli tomålsscorer etter et langskudd som Citys keeper Claudio Bravo var nær å fomle i mål, men det ble med den ene reduseringen.

Til tross for at United pyntet noe på resultat fikk City-manager Pep Guardiola det som han ville med tomålsseier på bortebane. Nå venter et tett kampprogram for begge lag, før de igjen møtes i returoppgjøret i slutten av januar.